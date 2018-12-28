 贝多芬D大调小提琴协奏曲 | 文化经纬 | DW | 07.01.2019

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文化经纬

贝多芬D大调小提琴协奏曲

贝多芬D大调小提琴协奏曲有“小提琴协奏曲之王”的美誉，也是贝多芬唯一的小提琴协奏曲。请听土耳其比尔肯特交响乐团的演奏，小提琴主奏为德国青年小提琴家托比亚斯·菲德曼（Tobias Feldmann）。

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贝多芬D大调小提琴协奏曲

贝多芬D大调小提琴协奏曲创作于1806年，是贝多芬专门为当时维也纳剧院的第一小提琴手弗朗茨·克莱门特而作，由克莱门特1806年12月23日在维也纳首演。

全曲分为三个乐章，第一乐章是奏鸣曲式，由定音鼓的四分音符的弱奏与木管乐器的低吟引出宁静而明朗的主题。随后呈现的副部主题旋律明澈柔美，格调高雅，充满了温暖和喜悦之情。小提琴主奏部分大约从在三分钟的管弦乐合奏后开始，本乐章最后部分的华彩乐段是由不同的演奏家谱写而成。

第二乐章是变奏曲式，舒缓恬淡，象一首朴素而深沉的冥想曲。第三乐章为回旋曲式，主奏小提琴展现出精湛的技巧。

Deutschland Musik Komponist Ludwig van Beethoven Gemälde um 1804 (picture-alliance/akg)

贝多芬1804年左右的肖像画

这部作品首演成功后，并没有一再登上舞台，因为它对小提琴演奏者的技巧有相当高的要求。但1844年，年仅12岁的小提琴神童约瑟夫·约阿希姆和伦敦管弦乐团成功地演出了这部作品，给该曲带来了突破，奠定了其在小提琴协奏曲中不朽的地位。

 

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Streichquartett (picture alliance/akg-images)

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