贝多芬C小调32段钢琴变奏曲  

那些关于贝多芬的谜团

第二件事：《献给爱丽丝》——贝多芬的女人们

贝多芬一生未婚，他举世闻名的钢琴曲《献给爱丽丝》是为歌剧演唱家伊丽莎白·罗克尔（爱丽丝是伊丽莎白的简称）写的。据传，他还曾向这位女歌手求婚。而他的好友这样评价这位音乐大师：“贝多芬在维也纳一直处于恋爱中。”而他的遗物中也包括也给一位女性的多封情书，这段历史也被传为佳话。