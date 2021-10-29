 贝多芬：C小调第三钢琴协奏曲 | 文化经纬 | DW | 06.11.2021

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文化经纬

贝多芬：C小调第三钢琴协奏曲

贝多芬C小调第三钢琴协奏曲(作品37)是贝多芬唯一以小调写成的钢琴协奏曲，于1800年间完成，1803年4月5日由作曲家本人在维也纳剧院首演。

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贝多芬：C小调第三钢琴协奏曲

贝多芬创作第三钢琴协奏曲时年纪30岁。当时他还相对严格地遵循着莫扎特留下的古典协奏曲典型的创作模式。贝多芬非常喜欢莫扎特的钢琴协奏曲，尤其是两部小调曲目。

与贝多芬以前的作品相比，C小调第三钢琴协奏曲的管弦乐部分已逐渐具有交响曲的韵味。全曲共分三个乐章。

第一乐章为灿烂的快板，2/2拍子，奏鸣曲形式。 第一主题，由木管部分奏出，然后由全体管弦乐合奏发展；第二主题由第一小提琴、单簧管和钢琴展开，与管弦乐展开对话。

第二乐章为最缓板，E大调，乐章主题由主奏钢琴静静地呈示，深沉的情绪荡漾其间。 第三乐章为快板，c小调，2/4拍子，回旋曲形式。节奏轻快跳跃，高山流水般一气呵成。钢琴独奏部分时而给人疾步攀登山坡般的急促感觉，时而又短暂休止，一波三折。乐曲最后在宽广壮丽的旋律中完美收场。

请听萨尔斯堡乐团的精彩演绎。

 

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