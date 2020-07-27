贝多芬C大调第一交响曲第一乐章

贝多芬同时代的作曲家约瑟夫·海顿一生创作了104部交响曲。音乐天才莫扎特虽英年早逝，却也在其短暂的一生中完成了41部交响曲。而贝多芬一生却只有9部交响曲问世。他的第一交响曲耗时6年，直到29岁才完成。



贝多芬C大调第一交响曲和海顿的作品颇有异曲同工之妙，不过却更为雄伟、深邃、恢宏、气势更为磅礴。这部交响曲于1800年4月在维也纳霍夫堡剧院举行首演，由贝多芬亲自担任指挥。



作品第一乐章以缓慢的引子开始，带有神秘而非凡的特质。引子的第一个和弦由弦乐器组用强有力的拨弦奏出，之后在短短几个小节之内，从F大调转到a小调，经G大调进入乐曲的主调C大调。引子过后，乐曲进入波涛起伏的快速部分，爆发式的音符和充满激情的重音变换表现了贝多芬初到维也纳时的激动心情：快看吧，我是贝多芬，我来了！

第一乐章共有两个主题，第一主题具有轻快的“舞蹈性”，在轻柔的弦乐器演奏后逐渐发展为海顿式的简单的和声，构成乐队全奏。这一乐章的发展部贯穿第一主题，步调快速、色彩多变，第二主题则在低声部回响伴奏，增强对比。最后，第一主题以庄严而富于青春活力的号角合奏进入尾声。

请欣赏贝多芬第一交响曲第一乐章。由不来梅德国室内交响乐团演奏，指挥帕沃·耶尔维（Paavo Järvi）。

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