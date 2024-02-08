贝多芬：《C大调三重协奏曲》

贝多芬的《C大调三重协奏曲》，作品56号，创作于1803-1804年，1808年5月在维也纳首演。相传这首协奏曲是贝多芬为他的学生鲁道夫大公登堂演奏而设计的，钢琴部分因此写得略为简易些，小提琴和大提琴的部份则需要高深的演奏技巧。

和贝多芬同时期最著名的英雄交响曲澎湃激昂不同，《C大调三重协奏曲》表现出浓厚的和谐愉悦的室内乐沙龙风。小提琴、钢琴和大提琴亲密互动、你来我往、互为烘托。三种乐器中时常由大提琴奏出主题，再由小提琴以优雅，充满华彩的洛可可风格协助，让音质更加丰厚。钢琴部分虽较为简单，但也有不少可以尽情自我表现的独奏乐段。整部协奏曲曲风单纯明快、精巧灵动，又典雅雍容，还不乏缠绵悱恻、抒情幻想的情调。不仅如此，小提琴、大提琴与钢琴三件乐器的组合与交响乐队形成对置，将室内乐亲密的重奏与具有磅礴气势的交响性协奏曲形式有机结合在一起，产生出一种既有强大的力感，又友爱和谐的生机盎然的新形式。该曲因此也被视为音乐史上极为罕见的独特作品。

全曲分为三个乐章。第一乐章为快板，第二乐章为广板，第三乐章是波兰舞曲风格的回旋曲。请听土耳其国家青年爱乐乐团的演奏。

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