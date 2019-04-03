贝多芬：C大调三重协奏曲  

贝多芬的传记作者安东·辛德勒(Anton Shindler)记载，C大调三重协奏曲的 钢琴部分是贝多芬为他当时的学生、奥地利的鲁道夫大公所做，但也有音乐家认为，贝多芬自己准备担任钢琴演奏，因为他那时还没有认识鲁道夫大公。

这部三重协奏曲创作于1804年，1807年出版，次年在维也纳首演。该作品虽然没有宏大的气魄，但却单纯而优雅、兼备室内乐的亲密感和协奏曲的壮丽。小提琴和大提琴组成一个声部，对钢琴声部起到了衬托作用。

请听第一乐章，小提琴演奏：伊丽莎白·福斯特（Isabelle Faust)，大提琴演奏奎拉斯(Jean-Guihen Queyras)，钢琴演奏贝祖登豪特(kristian Bezuidenhout)，鹿特丹爱乐乐团伴奏。

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