贝多芬A大调第7号交响曲  

贝多芬A大调第7号交响曲充满宏大的气魄和高亢的激情，又营造出欢腾的气氛，深受听众喜爱。后世也对这部作品作出了很高的评价。评论家霍普金斯评价说，这部交响曲给了我们真正的鼓舞，音符仿佛要飞出乐谱，让我们沉浸在这充满灵感的作品中。瓦格纳将该作品活跃的节奏称为“舞蹈的神话”。

今天我们将欣赏该作品的第一乐章，以慢速的引子开始，由双簧管奏出平和的旋律，之后是一串上行音阶组成的庄严的乐段。乐曲在木管乐器的吹奏中进入了奏鸣曲的形式，节奏变得舞曲般轻快。该乐章既包含醇厚的和声，也在保留固定节奏的同时对各主题进行了奇妙的演绎。请听维也纳交响乐团的演奏。

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