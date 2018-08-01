 贝多芬A大调第7号交响曲 | 文化经纬 | DW | 10.10.2018

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贝多芬A大调第7号交响曲

贝多芬的A大调第7号交响曲创作于1812年，1813年底在维也纳的一个慈善音乐会上首演，由贝多芬亲自担任指挥。

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贝多芬A大调第7号交响曲

贝多芬A大调第7号交响曲充满宏大的气魄和高亢的激情，又营造出欢腾的气氛，深受听众喜爱。后世也对这部作品作出了很高的评价。评论家霍普金斯评价说，这部交响曲给了我们真正的鼓舞，音符仿佛要飞出乐谱，让我们沉浸在这充满灵感的作品中。瓦格纳将该作品活跃的节奏称为“舞蹈的神话”。

Das Beethoven Denkmal von C. von Zumbusch in Wien (picture-alliance/ dpa)

今天我们将欣赏该作品的第一乐章，以慢速的引子开始，由双簧管奏出平和的旋律，之后是一串上行音阶组成的庄严的乐段。乐曲在木管乐器的吹奏中进入了奏鸣曲的形式，节奏变得舞曲般轻快。该乐章既包含醇厚的和声，也在保留固定节奏的同时对各主题进行了奇妙的演绎。请听维也纳交响乐团的演奏。

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  • Undatierter Stich von Ludwig van Beethoven. (Foto: ddp images/AP)

    那些关于贝多芬的谜团

    第一件事：贝多芬的一生

    贝多芬的出生日期首先就是个谜。确定的是他于1770年12月17日在波恩受洗礼。他自幼学习钢琴、管风琴、小提琴，7岁那年办了第一场个人演奏会，12岁开始作曲。1792年他搬到了维也纳，一直生活到1827年3月26日去世，享年56岁。

  • Elisabeth Röckel Porträt von Möller um 1814

    那些关于贝多芬的谜团

    第二件事：《献给爱丽丝》——贝多芬的女人们

    贝多芬一生未婚，他举世闻名的钢琴曲《献给爱丽丝》是为歌剧演唱家伊丽莎白·罗克尔（爱丽丝是伊丽莎白的简称）写的。据传，他还曾向这位女歌手求婚。而他的好友这样评价这位音乐大师：“贝多芬在维也纳一直处于恋爱中。”而他的遗物中也包括也给一位女性的多封情书，这段历史也被传为佳话。

  • Portrait von Ludwig Van Beethoven mit Lyra in einer Landschaft, im Hintergrund der Tempel des Apoll). Gemälde, Wien um 1804, von Willibrord Joseph Mähler Foto: Picture-alliance

    那些关于贝多芬的谜团

    第三件事：贝多芬其人

    贝多芬被描绘为矮小敦实、脸上布满雀斑，另外还非常邋遢——不爱倒夜壶、乐谱旁边就是剩菜剩饭。另外，他年轻时性格活泼，上了年纪则变得性情乖戾，这或许与他的耳聋有关——贝多芬在其“哈利根施塔特小屋遗嘱”中回顾了失聪的经历。 而他的严厉甚至让受他抚养的侄子卡尔尝试自杀。

  • Ludwig van Beethoven spielt bei Lichnowsky, Gemälde von Julius Schmid

    那些关于贝多芬的谜团

    第四件事：贝多芬与古典主义

    贝多芬为维也纳古典主义音乐时代画上了句点。他被看作是音乐界的革命者和浪漫主义的开路人。他在第九交响曲中运用了人声合唱，这是那些古典主义交响曲所没有的。他的音乐风格热情奔放、对比强烈，辨识度非常高。他一生留下了240部作品。

  • Portrait Beethovens mit der Partitur zur Missa Solemnis von Joseph Karl Stieler (Foto: Beethoven in Bildern Bonn )

    那些关于贝多芬的谜团

    第五件事：天才同时也是完美主义者

    贝多芬是一名完美主义者。他不仅为其所在的时代作曲，而为后代留下艺术瑰宝。他对其作品反复修改，常常工作至深夜。他成功了：他如今仍然是世界最受欢迎的作曲家，作品传承至今。

  • Beethoven Oper Fidelio Farblithographie

    那些关于贝多芬的谜团

    第六件事：唯一的歌剧

    维也纳歌剧院院长邀请贝多芬为其剧院写一部歌剧，这成就了贝多芬一生唯一一部歌剧《费德里奥》。这部歌剧在1805年首演时漏洞百出，贝多芬之后对其进行了反复修改，将两幕剧改为三幕剧，其最后版本很成功。歌剧是基于法国大革命时期的一个真实的故事。

  • Beethoven in Bildern 2009 Flashformat Flash-Galerie

    那些关于贝多芬的谜团

    第七件事：贝多芬与法国大革命

    贝多芬不仅对音乐着迷，也涉猎哲学、文学和政治。他早期音乐作品中的英雄主义元素非常鲜明。他为法国大革命所吸引，并曾将第三交响曲《英雄交响曲》献给了他所钦佩的拿破仑。然而在拿破仑1804年称帝后，贝多芬愤怒地收回了这一馈赠。

  • Musik Ludwig van Beethoven komponiert

    那些关于贝多芬的谜团

    第八件事：短-短-短-长——贝多芬的交响曲

    贝多芬第五交响曲是世界最常被演奏的交响曲之一，人们都很熟悉其特别的四音符“短-短-短-长”主题开头。贝多芬一生共创作了9部交响曲，虽然不及莫扎特的41部，但也算非常高产。而且9部交响曲似乎成为了作曲界的魔咒，后世的著名作曲家马勒、布鲁克纳等，无人能出其右。

  • Beethoven Leben in Bildern Musik Ludwig van Beethoven Partitur von der Neunten Sinfonie

    那些关于贝多芬的谜团

    第九件事：成为标杆的第九交响曲

    贝多芬《第九交响曲》中著名的是其末乐章——由诗人席勒同名诗改编的《欢乐颂》。这是贝多芬最后一部交响曲，在谱曲时他已经失聪。该交响乐的首演在1824年5月7日，当时这位伟大的音乐家已经无法听到台下雷鸣般的掌声了。时至今日，这部交响曲仍在音乐界占据重要的地位，给予了后世很多创作灵感。

  • Hörrohr - Ludwig van Beethoven

    那些关于贝多芬的谜团

    第十件事：听不见的作曲家

    贝多芬在27岁时就开始耳背，在48岁时完全失聪，并受耳鸣折磨。最新研究显示，造成他失聪的原因是由东方鼠蚤所传播的斑疹伤寒症。如今人们知道，当时的医疗水平有限，治疗手法非常折磨人（图为贝多芬的助听器），而且导致耳内进一步感染。这位伟大的作曲家因此变得特立独行而古怪。尽管如此，贝多芬仍创作出了一部又一部伟大的作品。

    作者: Gaby Reucher/王凡


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Beethoven Denkmal Wien (picture-alliance/dpa)

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