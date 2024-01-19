 贝多芬：11首钢琴小品 | 文化经纬 | DW | 19.01.2024

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文化经纬

贝多芬：11首钢琴小品

贝多芬的《11首钢琴小品》出版于1823年，创作于不同的时期。这些钢琴小品风格迥异，或为即兴曲，或采用德国民歌形式，有的为弦乐四重奏风格，有的带有德国舞曲的色彩。

CHI 11 - Beethoven - 11 Bagatellen für Klavier op. 119 - MP3-Stereo

贝多芬的《七首钢琴小品》，作品第33号发表于1803年，是贝多芬的一组早期作品。他的《11首钢琴小品》，作品119号，出版于1823年，创作于不同的时期。其中第6-11首经推断创作于1801～1821年间。这11首钢琴小品风格迥异：或为即兴曲风格，或采用德国民歌形式，或是弦乐四重奏风格的小品，或有德国舞曲的色彩。请听华人青年钢琴家闫竞舸2012年在贝多芬音乐节上演奏的贝多芬《11首钢琴小品》。

闫竞舸多次与波恩交响乐团多次合作演奏的贝多芬第五交响曲“皇帝”，被德语媒体称为“兼具诗意与激情的年轻艺术家，以充满热忱的成熟诠释，深深地抓住了贝多芬音乐的奥妙与精髓”。

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