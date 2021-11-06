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贝多芬音乐节

每年一度的贝多芬国际音乐节在德国波恩举行，波恩也是音乐大师贝多芬的出生地。

音乐节一般在9月举行，为期1个月，以演出贝多芬的代表作品和古典浪漫派作品为主流，所有作品的演奏都由来自全世界古典音乐界最炙手可热的音乐家和乐团来担纲，名师、名家和名曲为音乐节奠定了世界一流音乐节的地位。

Beethoven komponiert / Schloesser Beethoven, Ludwig van Komponist Bonn (getauft) 17.12.1770 - Wien 26.3. 1827. - Beethoven komponiert. - Lichtdruck, koloriert, nach Gemaelde, um 1890, von Carl Schloesser (1832-1914). E: Beethoven Composing / Schloesser /c.1890 Beethoven, Ludwig van Composer, Bonn (babtised) 17.12.1770 - Vienna 26.3.1827. - Beethoven composing. - Phototype, coloured, after painting, c.1890, by Carl Schloesser (1832-1914). F: Beethoven composant / Schloesser / V.189 Beethoven, Ludwig van , compositeur allemand , Bonn (baptise) 17.12.1770 - Vienne 26.3.1827. - Beethoven composant. - Phototype d'ap. peinture, v. 1890, de Carl Schloesser (1832-1914). |

贝多芬：C小调第三钢琴协奏曲 06.11.2021

贝多芬C小调第三钢琴协奏曲(作品37)是贝多芬唯一以小调写成的钢琴协奏曲，于1800年间完成，1803年4月5日由作曲家本人在维也纳剧院首演。
Joseph Willibrord Mähler's 1804-5 portrait of Beethoven. https://en.wikipedia.org/wiki/Beethoven_(M%C3%A4hler,_1804%E2%80%9305)#/media/File:Beethoven-M%C3%A4hler_1804_hires.jpg

AI完成贝多芬未竟之作 《第十交响曲》全球首演 10.10.2021

贝多芬逝世后留下了未竟之作第十交响曲。如今音乐学家及计算机科学家利用人工智能，以演算法完成了这部作品。人工智能的创造力能否超越音乐天才贝多芬？

Arabella Steinbacher Geigerin Violine Violinistin beim Beethovenfest 2011 in Bonn, Copyright Barbara Frommann , zugeliefert von Anastassia Boutsko

贝多芬《D大调小提琴协奏曲》 23.04.2021

贝多芬《D大调小提琴协奏曲》的地位在音乐史上位居四大小提琴协奏曲之首，享有“小提琴协奏曲之王”的美誉。
Odeion Herodes Atticus. Das Symphonie-Orchester mit griechischen und italienischen Musikern hat die 9. Symphonie von L.v. Beethoven unter der Leitung von Riccardo Muti gespielt. DW, Irene Anastassopoulou

贝多芬第九交响曲第四乐章 15.04.2021

贝多芬第九交响曲第四乐章是整部作品的精髓。序曲之后欢乐颂的吟唱更是将乐曲推向高潮。
circa 1805: German composer and pianist Ludwig van Beethoven (1770 - 1827). Original Artwork: Engraving after painting by Kloeber (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

贝多芬第九交响曲第三乐章 08.04.2021

在第一乐章奋力而绝望的搏斗与第二乐章的紧张不安后，贝多芬在第九交响曲第三乐章中给人们带来和煦的春风和明朗的天空。
+++Nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu verwenden! +++ +++++ Das Copyright liegt bei Schott Söhne Titelblatt des Erstdrucks von Beethovens 9. Sinfonie

贝多芬第九交响曲第二乐章 05.04.2021

贝多芬第九交响曲1824年5月7日在维也纳举行的首演盛况空前。交响曲第二乐章为极活泼的快板，d小调，诙谐曲式。
Seid umschlungen, Millionen ist am Mittwoch (08.01.2003) in Berlin auf einem Faksimile der Neunten Sinfonie von Ludwig van Beethoven zu lesen. Das 200 Seiten starke Manuskript gilt als einer der wichtigsten Schätze der Bibliothek an der Strasse Unter den Linden. Die Originalpartitur der 9. Sinfonie wird am Sonntag (12.01.2003) im Berliner Schauspielhaus offiziell in das Unesco-Verzeichnis Gedächtnis der Welt aufgenommen. Fotograf: Andreas Altwein dpa/lbn (zu dpa Korr: Seid umschlungen, Millionen am 09.01.2003) |

贝多芬第九交响曲第一乐章 25.03.2021

贝多芬第九交响曲被视为贝多芬在交响曲领域登峰造极之作。该作品1824年5月7日在维也纳首演即获得巨大成功。
16.12.2019, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Die Beethoven-Briefmarke mit Stempel steht in einem Rahmen auf einem Tisch. Die Deutsche Post DHL Group und die Stadt Bonn haben die Sonderbriefmarke zum Beethoven-Jubiläum vorgestellt. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

贝多芬第八交响曲第四乐章 21.03.2021

贝多芬第八交响曲的终曲乐章突出了戏剧性冲突原则，两个主题形成鲜明对比。
Das undatierte Archivbild zeigt das 1819 entstandene Gemälde von Josef Stieker mit einem Porträt von Ludwig van Beethoven beim Komponieren der Messe Missa solemnis, D-Dur, op.123. Vor 175 Jahren, am 26. März 1827, ist Beethoven in Wien gestorben. Nach Angaben des Musikkonzerns EMT (Köln) zählt Beethoven auch heute noch zu den Top 5 unter den klassischen Komponisten. Der Komponist führte die Klaviersonate ebenso wie die Sinfonie zu ihrem Gattungshöhepunkt. Mit seiner Kanonisierung zum Klassiker im 19. Jahrhundert wurden Beethovens Werke zum zentralen Bestandteil des Konzertrepertoires und Vorbild für viele nachfolgende Komponisten. dpa (zu dpa-Themenpaket zum 175. Todestag von Beethoven vom 19.03.2002)

贝多芬第八交响曲第三乐章 14.03.2021

贝多芬第八交响曲第三乐章一反当时的传统，没有采用谐谑曲的形式，而是一首小步舞曲。
1-B22-S1807 (936) Beethoven, Brief an die 'Unsterbliche' Beethoven, Ludwig van Komponist, 1770-1827. - Beethovens sog. 'Brief an die unsterb- liche Geliebte', vermutl. Bad Teplitz, 6./7.Juli (1807?); Doppelseite vom 6. Juli morgens: 'Mein Engel, mein Alles, mein Ich! - Nur einige Worte heute, und zwar mit Bleistift - (mit Deinem); (...).' - E: Beethoven / 'Immortal Beloved' Letter Beethoven, Ludwig van German composer, 1770-1827. - Beethoven's letter to his 'Immortal Beloved', possibly written in Bad Tepl- itz 6/7 July (1807?); double-page from 9 July morning: 'My angel, my all, my self! - only a few words today, and in pencil (yours) (...)'. - |

贝多芬第八交响曲第二乐章 07.03.2021

贝多芬第八交响曲1814年2月27日在维也纳首演。作品第二乐章为诙谐的小快板。情绪轻松幽默。
Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen mit ihrem Dirigenten Paavo Järvi . Quelle: https://seafile.kammerphilharmonie.com/d/f539b82989/

贝多芬第八交响曲第一乐章 28.02.2021

第八交响曲是贝多芬闻名于世的九部交响曲中最短小的一部，贝多芬本人对它非常喜爱，认为是自己最好的作品之一。
05.10.2020, Bayern, Utting am Ammersee: Ein Traktor fährt auf einem bearbeiteten Pflanzenfeld, in das ein Irrgarten aus einem überdimensionalen Bild des Komponisten Ludwig van Beethoven gezeichnet wurde und nun nieder gemulcht wird. Beethoven wäre in diesem Jahr 250 Jahre alt geworden. Das Feld besteht aus einer Pflanzenmischung mit Sonnenblumen, Hanf, Mais, wilder Malve, Zierkürbissen und Bohnen. Foto: Peter Kneffel/dpa | Verwendung weltweit

贝多芬第七交响曲第四乐章 21.02.2021

贝多芬第七交响曲第四乐章是充满活力的快板，A大调奏鸣曲式，力度鲜明，主题为粗犷的舞蹈旋律，展示出胜利狂欢的景象。
Beethoven am Bache / Farblithographie Beethoven, Ludwig van Komponist, 1770-1827. - 'Beethoven am Bache, die Pastorale komponierend'. - (1807/08, Symphonie Nr.6 F-Dur, op.68). Farblithographie, unbez. Aus: Almanach der Musikgesellschaft Zuerich 1834. Sammlung H.C.Bodmer, Bonn, Beethoven-Haus. E: Beethoven / Colour Lithograph / C19th Beethoven, Ludwig van Composer, 1770-1827. - 'Beethoven by the brook, composing the Pastoral Symphony'. - (1807/08, Symphony No.6, F major, op.68) Colour lithograph, unknown. From: Almanach der Musikgesellschaft Zurich 1834. Collection H.C.Bodmer, Bonn, Beethoven-Haus. F: Beethoven pres d'un ruisseau Beethoven, Ludwig van compositeur allemand, 1770-1827. - 'Beethoven pres d'un ruisseau, composant la Pastorale'. - (1807/08, Symphonie n 6 en fa majeur, op. 68). Litho. en coul., non signee. Tiree de : Almanach de la societe de musique, Zurich 1834. Collection H. C. Bodmer, Bonn, Beethoven-Haus. |

贝多芬第七交响曲第三乐章 11.02.2021

贝多芬第七交响曲第三乐章为F大调谐谑曲，旋律源于奥地利民间音乐，充满明快的乡土气息，呈现着牧歌的风格。
bundeskunsthalle beethovens arbeitszimmer: Gemälde von Johann Nepomuk Hechle. Beethovens Arbeitszimmer1827 Tusche auf Papier Wien Museum © Wien Museum

贝多芬第七交响曲第二乐章 05.02.2021

贝多芬第七交响曲第二乐章为忧郁的小快板，是一首葬礼进行曲，但哀而不伤，其旋律被用于多部影视作品中。
贝多芬第七交响曲第一乐章

贝多芬第七交响曲第一乐章 29.01.2021

贝多芬A大调第七交响曲创作于1811年至1812年，因贯穿着舞曲特征，而被称为舞蹈性交响曲。
04.03.2019, Thüringen, Holzhausen: Dunkle Wolken hängen über der Veste Wachsenburg. Am selben Tag zieht eine Kaltfront aus Westen mit teilweise heftigen Schauern und Gewittern durch Thüringen. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

贝多芬第六交响曲三、四、五乐章 21.01.2021

多芬第六交响曲，即田园交响曲开创了所谓标题音乐的典范。标题音乐一般由作曲家自己加标题，是作品创作意图的展示和思想内容的概括。
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