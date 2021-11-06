每年一度的贝多芬国际音乐节在德国波恩举行，波恩也是音乐大师贝多芬的出生地。

音乐节一般在9月举行，为期1个月，以演出贝多芬的代表作品和古典浪漫派作品为主流，所有作品的演奏都由来自全世界古典音乐界最炙手可热的音乐家和乐团来担纲，名师、名家和名曲为音乐节奠定了世界一流音乐节的地位。