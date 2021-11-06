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每年一度的贝多芬国际音乐节在德国波恩举行，波恩也是音乐大师贝多芬的出生地。
音乐节一般在9月举行，为期1个月，以演出贝多芬的代表作品和古典浪漫派作品为主流，所有作品的演奏都由来自全世界古典音乐界最炙手可热的音乐家和乐团来担纲，名师、名家和名曲为音乐节奠定了世界一流音乐节的地位。
贝多芬C小调第三钢琴协奏曲(作品37)是贝多芬唯一以小调写成的钢琴协奏曲，于1800年间完成，1803年4月5日由作曲家本人在维也纳剧院首演。
贝多芬逝世后留下了未竟之作第十交响曲。如今音乐学家及计算机科学家利用人工智能，以演算法完成了这部作品。人工智能的创造力能否超越音乐天才贝多芬？
贝多芬《D大调小提琴协奏曲》的地位在音乐史上位居四大小提琴协奏曲之首，享有“小提琴协奏曲之王”的美誉。
贝多芬第九交响曲第四乐章是整部作品的精髓。序曲之后欢乐颂的吟唱更是将乐曲推向高潮。
在第一乐章奋力而绝望的搏斗与第二乐章的紧张不安后，贝多芬在第九交响曲第三乐章中给人们带来和煦的春风和明朗的天空。
贝多芬第九交响曲1824年5月7日在维也纳举行的首演盛况空前。交响曲第二乐章为极活泼的快板，d小调，诙谐曲式。
贝多芬第九交响曲被视为贝多芬在交响曲领域登峰造极之作。该作品1824年5月7日在维也纳首演即获得巨大成功。
贝多芬第八交响曲的终曲乐章突出了戏剧性冲突原则，两个主题形成鲜明对比。
贝多芬第八交响曲第三乐章一反当时的传统，没有采用谐谑曲的形式，而是一首小步舞曲。
贝多芬第八交响曲1814年2月27日在维也纳首演。作品第二乐章为诙谐的小快板。情绪轻松幽默。
第八交响曲是贝多芬闻名于世的九部交响曲中最短小的一部，贝多芬本人对它非常喜爱，认为是自己最好的作品之一。
贝多芬第七交响曲第四乐章是充满活力的快板，A大调奏鸣曲式，力度鲜明，主题为粗犷的舞蹈旋律，展示出胜利狂欢的景象。
贝多芬第七交响曲第三乐章为F大调谐谑曲，旋律源于奥地利民间音乐，充满明快的乡土气息，呈现着牧歌的风格。
贝多芬第七交响曲第二乐章为忧郁的小快板，是一首葬礼进行曲，但哀而不伤，其旋律被用于多部影视作品中。
贝多芬A大调第七交响曲创作于1811年至1812年，因贯穿着舞曲特征，而被称为舞蹈性交响曲。
多芬第六交响曲，即田园交响曲开创了所谓标题音乐的典范。标题音乐一般由作曲家自己加标题，是作品创作意图的展示和思想内容的概括。
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