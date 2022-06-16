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每年一度的贝多芬国际音乐节在德国波恩举行，波恩也是音乐大师贝多芬的出生地。
音乐节一般在9月举行，为期1个月，以演出贝多芬的代表作品和古典浪漫派作品为主流，所有作品的演奏都由来自全世界古典音乐界最炙手可热的音乐家和乐团来担纲，名师、名家和名曲为音乐节奠定了世界一流音乐节的地位。
C大调第三号莱奥诺拉序曲创作于1806年，是贝多芬一生唯一创作的歌剧《菲德里奥》(Fidelio)的第三首序曲。
贝多芬降E大调第五钢琴协奏曲(作品73）又被称作“皇帝”协奏曲，是贝多芬所有的钢琴协奏曲作品中，规模最为宏大的一部。请听 Christian Zacharias和图卢兹国家管弦乐团的演奏。
虽然波恩最有名的景点是贝多芬故居。但是在疫情开始之前，就有一条街的风头已经大大超过了这位音乐家，吸引全世界无数游客慕名前往，尤其是在四月。
F大调圆号奏鸣曲是贝多芬为圆号和钢琴而作的奏鸣曲，创作于1800年。一年后以圆号（或大提琴）这个版本正式出版。
1845年秋天，柏辽兹参加了李斯特在波恩举办的贝多芬音乐节。此行激发了他创作《浮士德的天谴》的灵感。请听捷克爱乐乐团演奏的这部作品的第一部分。
贝多芬C小调第三钢琴协奏曲(作品37)是贝多芬唯一以小调写成的钢琴协奏曲，于1800年间完成，1803年4月5日由作曲家本人在维也纳剧院首演。
贝多芬逝世后留下了未竟之作第十交响曲。如今音乐学家及计算机科学家利用人工智能，以演算法完成了这部作品。人工智能的创造力能否超越音乐天才贝多芬？
贝多芬《D大调小提琴协奏曲》的地位在音乐史上位居四大小提琴协奏曲之首，享有“小提琴协奏曲之王”的美誉。
贝多芬第九交响曲第四乐章是整部作品的精髓。序曲之后欢乐颂的吟唱更是将乐曲推向高潮。
在第一乐章奋力而绝望的搏斗与第二乐章的紧张不安后，贝多芬在第九交响曲第三乐章中给人们带来和煦的春风和明朗的天空。
贝多芬第九交响曲1824年5月7日在维也纳举行的首演盛况空前。交响曲第二乐章为极活泼的快板，d小调，诙谐曲式。
贝多芬第九交响曲被视为贝多芬在交响曲领域登峰造极之作。该作品1824年5月7日在维也纳首演即获得巨大成功。
贝多芬第八交响曲的终曲乐章突出了戏剧性冲突原则，两个主题形成鲜明对比。
贝多芬第八交响曲第三乐章一反当时的传统，没有采用谐谑曲的形式，而是一首小步舞曲。
贝多芬第八交响曲1814年2月27日在维也纳首演。作品第二乐章为诙谐的小快板。情绪轻松幽默。
第八交响曲是贝多芬闻名于世的九部交响曲中最短小的一部，贝多芬本人对它非常喜爱，认为是自己最好的作品之一。
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