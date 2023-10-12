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每年一度的贝多芬国际音乐节在德国波恩举行，波恩也是音乐大师贝多芬的出生地。
音乐节一般在9月举行，为期1个月，以演出贝多芬的代表作品和古典浪漫派作品为主流，所有作品的演奏都由来自全世界古典音乐界最炙手可热的音乐家和乐团来担纲，名师、名家和名曲为音乐节奠定了世界一流音乐节的地位。
贝多芬的第9小提琴奏鸣曲，别称《克鲁采奏鸣曲》，被誉为古典主义时期小提琴奏鸣曲的巅峰之作。
贝多芬第十号小提琴奏鸣曲创作于1811—1812年，充满了自由浪漫的气息和田园风味。
贝多芬的《D大调小提琴协奏曲》创作于1806年，专为当时维也纳剧院的第一小提琴手克莱门特（Franz Clement）所作,被誉为四大小提琴协奏曲之首。
贝多芬的《c小调第五钢琴奏鸣曲》创作于1796-1798年间，呈献给伯爵夫人安娜•玛格丽特 (Anna Margarete)，又称“小悲怆奏鸣曲”。
贝多芬的降E大调第18号钢琴奏鸣曲完成于1802夏，其中第四乐章是火热的急板，被后人称为“狩猎奏鸣曲”。
科里奥兰序曲是贝多芬1807年为德国作家科林(H.J.von Collin)的同名悲剧所作的管弦乐曲,对科里奥兰纳斯这位英雄人物的内心世界进行了刻画。
贝多芬一共写过9首小提琴奏鸣曲。第5小提琴奏鸣曲创作于1801年。后人因此曲表达的希望、温馨和幸福感而赋予该曲春天奏鸣曲的别名。
《降E大调第十二弦乐四重奏》创作于1825年，是贝多芬晚年最后的作品之一，有《加里齐四重奏》之称。
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