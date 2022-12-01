贝多芬《降E大调第十二弦乐四重奏》创作于1825年，和十三、十五弦乐四重奏一样，是受当时的俄国贵族加利齐(Galitzin)公爵之邀而作，故有《加里齐四重奏》之称。

贝多芬1827年3月26日逝世，《降E大调第十二弦乐四重奏》是他晚年最后的作品之一。这部四重奏于1825年3月6日举行了首演。演出并不成功，听众们认为作品过于深奥。不过，现在人们普遍认为，贝多芬晚年创作的四重奏是这一体裁下最伟大的成就，是音乐作品中的佼佼者。

《降E大调第十二弦乐四重奏》共四个乐章。第一乐章为庄严的序奏，奏鸣曲式。第二乐章为如歌的柔板，自由的变奏曲式。第三乐章为活泼的谐谑曲，第四乐章为终曲，活泼的快板，奏鸣曲式。

请听鲍罗丁弦乐四重奏团（Borodin Quartett）的演奏。

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