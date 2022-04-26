贝多芬：降E大调第五钢琴协奏曲  

贝多芬降E大调第五钢琴协奏曲(作品73）又被称作“皇帝”协奏曲，初稿完成于1808年12月至1809年4月之间，1811年11月在莱比锡首演。

这首协奏曲的创作背景颇为不同寻常。1809年4月间，奥地利向法国宣战。5月，奥地利遭到法军攻击，维也纳陷入四面楚歌之中。皇室成员，包括身兼贝多芬学生及朋友的鲁道夫公爵，都逃到城外。这场战争也改变了贝多芬对拿破仑的态度。次年，当鲁道夫公爵凯旋归来时，贝多芬遂将此作品献予这位公爵。

《降E大调第五钢琴协奏曲》是贝多芬所有的钢琴协奏曲作品中，规模最为宏大的一部。“帝皇”这一副标题的又来已无从稽考，公认的说法时，本曲在当时被誉为“有史以来最独一无二、最天马行空、最传神，亦是最困难的协奏曲之一”，因此也被人称为《“皇帝”协奏曲》。

本曲分三个乐章、第一乐章为快板、协奏风奏鸣曲式，长约二十分钟。第二乐章为稍快一些的慢板，自由的变奏曲式。第三乐章为快板，回旋曲式。贝多芬在这部作品中让钢琴的表现力得到十分充分的扩展，同时大大加强了协奏曲的戏剧性意味。钢琴与管弦乐交相辉映，充分反映出贝多芬超人的创作技巧。请听 Christian Zacharias和图卢兹国家管弦乐团的演奏。

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