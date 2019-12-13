 贝多芬诞辰250年 全球如何庆祝？ | 文化经纬 | DW | 22.12.2019

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文化经纬

贝多芬诞辰250年 全球如何庆祝？

贝多芬是最知名的古典音乐作曲家。全球各地都将为贝多芬诞辰250周年举行庆祝活动。在许多国家都将举行精彩音乐盛宴。

Pressebilder Film Beethovens Neunte von Christian Berger | Tan Dun (DW/C. Berger)

中国作曲家谭盾：来自贝多芬的灵感

（德国之声中文网）如果有人在2020年时环游世界，可能可以一饱耳福，将贝多芬所有作品的不同版本都欣赏一回。从纽约、上海、圣保罗、开普敦、莫斯科到全欧洲，贝多芬的弦乐四重奏、钢琴作品、小提琴奏鸣曲、歌曲以及九首交响曲将响彻全球。

贝多芬的作品不仅在欧美受到关注，土耳其、伊拉克、印度等国的音乐家也在贝多芬诞辰250周年之际排练起贝多芬的曲目。跨洲的合作项目为贝多芬乐迷以及认同其自由博爱思想的人们搭起了桥梁；如同他的《欢乐颂》歌词一般，"四海之内皆兄弟"。

从波恩走向世界

在贝多芬的出生地波恩，许多庆祝活动正如火如荼地展开。成立于波恩的贝多芬周年纪念组织BTHVN为300多个项目提供资金援助，并且发起了几个大型项目。该组织负责人布罗克（Malte Broecker）表示："我们与许多国际单位合作，例如于英国皇家爱乐乐团和上海艺术节合作，并委托作曲家谭盾以《第九号交响曲》为灵感进行创作。"2020年秋季，谭盾将在波恩的贝多芬音乐节上演出贝多芬的《第九号交响曲》及其作品《九歌》并展开巡回。

贝多芬在波恩度过了人生前22年，之后居住在维也纳直至辞世。两个城市都举办了大型特展纪念贝多芬。位于波恩和维也纳的贝多芬故居以及欧美的国家档案馆及图书馆，纷纷向公众展示罕见的贝多芬亲笔签名及书信。BBC、法国广播电台、德法ARTE电视台和西德广播电台等广播及电视台将从档案库中调出珍贵的影音。

Ausstellungsansichten (David Ertl)

波恩的贝多芬故居修葺一新

贝多芬留下了大量作品。难怪他会被公认为有史以来全球最知名的古典乐作曲家。他在陷入全聋后写下的《第九交响曲》更被列入联合国教科文组织的世界遗产名录。

最常被演奏的作品

浏览各大交响乐团的音乐会节目单后会发现，《第九交响曲》是贝多芬诞辰纪念最常被演出的作品。巴黎、芝加哥、东京、圣保罗或香港的知名交响乐团都不约而同选择了这首曲目。知名希腊指挥家库伦其思（Teodor Currentzis）带领的来自俄罗斯彼尔姆的永恒乐团（Musica Aeterna）将会在维也纳、萨尔兹堡、波恩贝多芬音乐节上演出。

由意大利籍音乐总监里卡多·穆蒂（Riccardo Muti）领军的芝加哥交响乐团将演奏贝多芬的交响曲及钢琴奏鸣曲。乐迷们在巴黎除了室内乐外，还能欣赏独奏音乐会，登台演出的包括大牌指挥家及音乐家如丹尼尔·巴伦博伊姆（Daniel Barenboim）、分别由菲利普·约丹（Philippe Jordan）和西蒙·拉特尔（Simon Rattle）领军的维也纳交响乐团及伦敦交响乐团等。

Musikerin Anne-Sophie Mutter (Deutsche Grammophon/Harald Hoffmann)

德国小提琴家穆特

著名小提琴家安娜-苏菲·穆特（Anne-Sophie Mutter）将展开世界巡演并与钢琴家兰伯特·奥奇斯（Lambert Orkis）合奏贝多芬最知名的小提琴奏鸣曲，演出地点包括旧金山、上海、北京、伦敦和汉堡。

贝多芬的无限魅力

法国日报《费加罗报》以"贝多芬巨兽般的生日"为题警告称，各大音乐厅即将迎来严重"交通堵塞"。确实，知名演奏家、指挥家和交响乐团正涌入全球各地的演奏厅。

莫斯科在2020年贝多芬诞辰250年也举办了贝多芬音乐节，不仅纪念贝多芬，也纪念柴可夫斯基的180岁诞辰。

值得关注的还有斯德哥尔摩音乐厅的节目单。在一场大型管弦乐音乐节上，贝多芬的九首交响曲将与其他重要女性作曲家的作品一起被演奏，主题是"淑女v.s.贝多芬"。斯德哥尔摩音乐厅想借此强调其对性别平等的关注。

全球聚首

美国巴的摩尔交响乐团和巴西圣保罗交响乐团的美籍女指挥家马琳·奥尔索普（Marin Alsop）发起的"同在一起"（All together）项目是贝多芬之年的精彩看点之一。奥尔索普将到五大洲巡回，在新西兰、美国、巴西、英国、奥地利、澳大利亚和南非演出《第九交响曲》。

奥尔索普项目的特别指出在于，《第九交响曲》最后一个乐章的《欢乐颂》将以演出当地的语言吟唱，象征各种文化的友好团结。在悉尼的巡演期间，当地原住民的传统音乐也是演出环节之一。这场巡回的最高潮是2020年12月在纽约卡内基大厅的闭幕演奏会，届时将有该市250名歌手及代表不同流派的客座艺术家一同登台。

Pressebilder Film Beethovens Neunte von Christian Berger | Der Chor der Zehntausend (DW)

《第九交响曲》的“欢乐颂”在世界各地传唱

热爱自然的贝多芬

贝多芬热爱自然和乡村生活，因此位于波恩的贝多芬周年纪念组织与联合国气候变化框架公约秘书处共同发起了"田园项目"。

"贝多芬的《第六交响曲》演奏的就是'田园'，反映出人类与大自然的关系。我们在'星期五为未来'运动和气候变迁的时代中思考如今人类与自然的关系。"BTHVN项目负责人路易茨（Elvin Ruić）如是说。"这是一个攸关全世界的议题。贝多芬的田园是对造物主的赞颂，同时也是为保护环境大声疾呼。"

此次活动邀请全球艺术家以此作为艺术及音乐创作灵感，拍摄视频上传至项目网页。德国之声将于2020年6月5日世界环境日播放关于该项目的纪录片。

从欧洲外的角度看贝多芬

歌德学院则希望从国际角度来纪念"另一个贝多芬"。贝多芬对于在殖民时期传入欧洲的亚洲和东方国家音乐极为感兴趣，古典乐也在此时期传入了非欧洲国家。

歌德学院在印度和伊斯坦布尔推出了"东方变奏"项目，将贝多芬的《第七交响曲》第二乐章与传统印度和土耳其乐器结合。伊朗女作曲家马蒂·卡沙尼（Mahdis Kashani）参考贝多芬的《致远方的爱人》，为人声和钢琴谱曲。

贝多芬的艾格蒙特序曲在伊拉克几乎已是伊拉克国家交响乐的标准曲目。德国和伊拉克艺术家希望通过音乐创造一场过去与现代的新对话，自由和克服暴力等理想将在其中扮演重要角色。自2020年起，这些作品将会在相关国家的演奏会或装置艺术中呈现。

  • Undatierter Stich von Ludwig van Beethoven. (Foto: ddp images/AP)

    那些关于贝多芬的谜团

    第一件事：贝多芬的一生

    贝多芬的出生日期首先就是个谜。确定的是他于1770年12月17日在波恩受洗礼。他自幼学习钢琴、管风琴、小提琴，7岁那年办了第一场个人演奏会，12岁开始作曲。1792年他搬到了维也纳，一直生活到1827年3月26日去世，享年56岁。

  • Elisabeth Röckel Porträt von Möller um 1814

    那些关于贝多芬的谜团

    第二件事：《献给爱丽丝》——贝多芬的女人们

    贝多芬一生未婚，他举世闻名的钢琴曲《献给爱丽丝》是为歌剧演唱家伊丽莎白·罗克尔（爱丽丝是伊丽莎白的简称）写的。据传，他还曾向这位女歌手求婚。而他的好友这样评价这位音乐大师：“贝多芬在维也纳一直处于恋爱中。”而他的遗物中也包括也给一位女性的多封情书，这段历史也被传为佳话。

  • Portrait von Ludwig Van Beethoven mit Lyra in einer Landschaft, im Hintergrund der Tempel des Apoll). Gemälde, Wien um 1804, von Willibrord Joseph Mähler Foto: Picture-alliance

    那些关于贝多芬的谜团

    第三件事：贝多芬其人

    贝多芬被描绘为矮小敦实、脸上布满雀斑，另外还非常邋遢——不爱倒夜壶、乐谱旁边就是剩菜剩饭。另外，他年轻时性格活泼，上了年纪则变得性情乖戾，这或许与他的耳聋有关——贝多芬在其“哈利根施塔特小屋遗嘱”中回顾了失聪的经历。 而他的严厉甚至让受他抚养的侄子卡尔尝试自杀。

  • Ludwig van Beethoven spielt bei Lichnowsky, Gemälde von Julius Schmid

    那些关于贝多芬的谜团

    第四件事：贝多芬与古典主义

    贝多芬为维也纳古典主义音乐时代画上了句点。他被看作是音乐界的革命者和浪漫主义的开路人。他在第九交响曲中运用了人声合唱，这是那些古典主义交响曲所没有的。他的音乐风格热情奔放、对比强烈，辨识度非常高。他一生留下了240部作品。

  • Portrait Beethovens mit der Partitur zur Missa Solemnis von Joseph Karl Stieler (Foto: Beethoven in Bildern Bonn )

    那些关于贝多芬的谜团

    第五件事：天才同时也是完美主义者

    贝多芬是一名完美主义者。他不仅为其所在的时代作曲，而为后代留下艺术瑰宝。他对其作品反复修改，常常工作至深夜。他成功了：他如今仍然是世界最受欢迎的作曲家，作品传承至今。

  • Beethoven Oper Fidelio Farblithographie

    那些关于贝多芬的谜团

    第六件事：唯一的歌剧

    维也纳歌剧院院长邀请贝多芬为其剧院写一部歌剧，这成就了贝多芬一生唯一一部歌剧《费德里奥》。这部歌剧在1805年首演时漏洞百出，贝多芬之后对其进行了反复修改，将两幕剧改为三幕剧，其最后版本很成功。歌剧是基于法国大革命时期的一个真实的故事。

  • Beethoven in Bildern 2009 Flashformat Flash-Galerie

    那些关于贝多芬的谜团

    第七件事：贝多芬与法国大革命

    贝多芬不仅对音乐着迷，也涉猎哲学、文学和政治。他早期音乐作品中的英雄主义元素非常鲜明。他为法国大革命所吸引，并曾将第三交响曲《英雄交响曲》献给了他所钦佩的拿破仑。然而在拿破仑1804年称帝后，贝多芬愤怒地收回了这一馈赠。

  • Musik Ludwig van Beethoven komponiert

    那些关于贝多芬的谜团

    第八件事：短-短-短-长——贝多芬的交响曲

    贝多芬第五交响曲是世界最常被演奏的交响曲之一，人们都很熟悉其特别的四音符“短-短-短-长”主题开头。贝多芬一生共创作了9部交响曲，虽然不及莫扎特的41部，但也算非常高产。而且9部交响曲似乎成为了作曲界的魔咒，后世的著名作曲家马勒、布鲁克纳等，无人能出其右。

  • Beethoven Leben in Bildern Musik Ludwig van Beethoven Partitur von der Neunten Sinfonie

    那些关于贝多芬的谜团

    第九件事：成为标杆的第九交响曲

    贝多芬《第九交响曲》中著名的是其末乐章——由诗人席勒同名诗改编的《欢乐颂》。这是贝多芬最后一部交响曲，在谱曲时他已经失聪。该交响乐的首演在1824年5月7日，当时这位伟大的音乐家已经无法听到台下雷鸣般的掌声了。时至今日，这部交响曲仍在音乐界占据重要的地位，给予了后世很多创作灵感。

  • Hörrohr - Ludwig van Beethoven

    那些关于贝多芬的谜团

    第十件事：听不见的作曲家

    贝多芬在27岁时就开始耳背，在48岁时完全失聪，并受耳鸣折磨。最新研究显示，造成他失聪的原因是由东方鼠蚤所传播的斑疹伤寒症。如今人们知道，当时的医疗水平有限，治疗手法非常折磨人（图为贝多芬的助听器），而且导致耳内进一步感染。这位伟大的作曲家因此变得特立独行而古怪。尽管如此，贝多芬仍创作出了一部又一部伟大的作品。

    作者: Gaby Reucher/王凡


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