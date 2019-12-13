贝多芬诞辰250年 全球如何庆祝？

（德国之声中文网）如果有人在2020年时环游世界，可能可以一饱耳福，将贝多芬所有作品的不同版本都欣赏一回。从纽约、上海、圣保罗、开普敦、莫斯科到全欧洲，贝多芬的弦乐四重奏、钢琴作品、小提琴奏鸣曲、歌曲以及九首交响曲将响彻全球。

贝多芬的作品不仅在欧美受到关注，土耳其、伊拉克、印度等国的音乐家也在贝多芬诞辰250周年之际排练起贝多芬的曲目。跨洲的合作项目为贝多芬乐迷以及认同其自由博爱思想的人们搭起了桥梁；如同他的《欢乐颂》歌词一般，"四海之内皆兄弟"。

从波恩走向世界

在贝多芬的出生地波恩，许多庆祝活动正如火如荼地展开。成立于波恩的贝多芬周年纪念组织BTHVN为300多个项目提供资金援助，并且发起了几个大型项目。该组织负责人布罗克（Malte Broecker）表示："我们与许多国际单位合作，例如于英国皇家爱乐乐团和上海艺术节合作，并委托作曲家谭盾以《第九号交响曲》为灵感进行创作。"2020年秋季，谭盾将在波恩的贝多芬音乐节上演出贝多芬的《第九号交响曲》及其作品《九歌》并展开巡回。

贝多芬在波恩度过了人生前22年，之后居住在维也纳直至辞世。两个城市都举办了大型特展纪念贝多芬。位于波恩和维也纳的贝多芬故居以及欧美的国家档案馆及图书馆，纷纷向公众展示罕见的贝多芬亲笔签名及书信。BBC、法国广播电台、德法ARTE电视台和西德广播电台等广播及电视台将从档案库中调出珍贵的影音。

波恩的贝多芬故居修葺一新

贝多芬留下了大量作品。难怪他会被公认为有史以来全球最知名的古典乐作曲家。他在陷入全聋后写下的《第九交响曲》更被列入联合国教科文组织的世界遗产名录。

最常被演奏的作品

浏览各大交响乐团的音乐会节目单后会发现，《第九交响曲》是贝多芬诞辰纪念最常被演出的作品。巴黎、芝加哥、东京、圣保罗或香港的知名交响乐团都不约而同选择了这首曲目。知名希腊指挥家库伦其思（Teodor Currentzis）带领的来自俄罗斯彼尔姆的永恒乐团（Musica Aeterna）将会在维也纳、萨尔兹堡、波恩贝多芬音乐节上演出。

由意大利籍音乐总监里卡多·穆蒂（Riccardo Muti）领军的芝加哥交响乐团将演奏贝多芬的交响曲及钢琴奏鸣曲。乐迷们在巴黎除了室内乐外，还能欣赏独奏音乐会，登台演出的包括大牌指挥家及音乐家如丹尼尔·巴伦博伊姆（Daniel Barenboim）、分别由菲利普·约丹（Philippe Jordan）和西蒙·拉特尔（Simon Rattle）领军的维也纳交响乐团及伦敦交响乐团等。

德国小提琴家穆特

著名小提琴家安娜-苏菲·穆特（Anne-Sophie Mutter）将展开世界巡演并与钢琴家兰伯特·奥奇斯（Lambert Orkis）合奏贝多芬最知名的小提琴奏鸣曲，演出地点包括旧金山、上海、北京、伦敦和汉堡。

贝多芬的无限魅力

法国日报《费加罗报》以"贝多芬巨兽般的生日"为题警告称，各大音乐厅即将迎来严重"交通堵塞"。确实，知名演奏家、指挥家和交响乐团正涌入全球各地的演奏厅。

莫斯科在2020年贝多芬诞辰250年也举办了贝多芬音乐节，不仅纪念贝多芬，也纪念柴可夫斯基的180岁诞辰。

值得关注的还有斯德哥尔摩音乐厅的节目单。在一场大型管弦乐音乐节上，贝多芬的九首交响曲将与其他重要女性作曲家的作品一起被演奏，主题是"淑女v.s.贝多芬"。斯德哥尔摩音乐厅想借此强调其对性别平等的关注。

全球聚首

美国巴的摩尔交响乐团和巴西圣保罗交响乐团的美籍女指挥家马琳·奥尔索普（Marin Alsop）发起的"同在一起"（All together）项目是贝多芬之年的精彩看点之一。奥尔索普将到五大洲巡回，在新西兰、美国、巴西、英国、奥地利、澳大利亚和南非演出《第九交响曲》。

奥尔索普项目的特别指出在于，《第九交响曲》最后一个乐章的《欢乐颂》将以演出当地的语言吟唱，象征各种文化的友好团结。在悉尼的巡演期间，当地原住民的传统音乐也是演出环节之一。这场巡回的最高潮是2020年12月在纽约卡内基大厅的闭幕演奏会，届时将有该市250名歌手及代表不同流派的客座艺术家一同登台。

热爱自然的贝多芬

贝多芬热爱自然和乡村生活，因此位于波恩的贝多芬周年纪念组织与联合国气候变化框架公约秘书处共同发起了"田园项目"。

"贝多芬的《第六交响曲》演奏的就是'田园'，反映出人类与大自然的关系。我们在'星期五为未来'运动和气候变迁的时代中思考如今人类与自然的关系。"BTHVN项目负责人路易茨（Elvin Ruić）如是说。"这是一个攸关全世界的议题。贝多芬的田园是对造物主的赞颂，同时也是为保护环境大声疾呼。"

此次活动邀请全球艺术家以此作为艺术及音乐创作灵感，拍摄视频上传至项目网页。德国之声将于2020年6月5日世界环境日播放关于该项目的纪录片。

从欧洲外的角度看贝多芬

歌德学院则希望从国际角度来纪念"另一个贝多芬"。贝多芬对于在殖民时期传入欧洲的亚洲和东方国家音乐极为感兴趣，古典乐也在此时期传入了非欧洲国家。

歌德学院在印度和伊斯坦布尔推出了"东方变奏"项目，将贝多芬的《第七交响曲》第二乐章与传统印度和土耳其乐器结合。伊朗女作曲家马蒂·卡沙尼（Mahdis Kashani）参考贝多芬的《致远方的爱人》，为人声和钢琴谱曲。

贝多芬的艾格蒙特序曲在伊拉克几乎已是伊拉克国家交响乐的标准曲目。德国和伊拉克艺术家希望通过音乐创造一场过去与现代的新对话，自由和克服暴力等理想将在其中扮演重要角色。自2020年起，这些作品将会在相关国家的演奏会或装置艺术中呈现。