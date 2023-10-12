 贝多芬：第9小提琴奏鸣曲 | 文化经纬 | DW | 12.10.2023

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文化经纬

贝多芬：第9小提琴奏鸣曲

贝多芬的第9小提琴奏鸣曲，别称《克鲁采奏鸣曲》，被誉为古典主义时期小提琴奏鸣曲的巅峰之作。

贝多芬：第9小提琴奏鸣曲

贝多芬的第9小提琴奏鸣曲创作于1802年至1803年间，发表于1805年。

这首奏鸣曲有《克鲁采奏鸣曲》（法语：Sonate à Kreutzer）的别称。据记载，鲁道夫·克鲁采是当时有名的小提琴家，和贝多芬有过一面之缘。一开始，这首奏鸣曲由小提琴家乔治·布里治陶尔1803年5月24日在奥加唐剧院（Augarten Theatre）首次演奏。贝多芬对此非常满意，准备讲此曲献给他。岂料后来贝多芬和乔治·布里治与同一名女士陷入感情纠葛，贝多芬一气之下去掉了最初的题献辞，改为献给当时有名的小提琴家鲁道夫·克鲁采。不过，克鲁采认为这首曲子难以理解，从未演奏过它。

第9小提琴奏鸣曲需要高超的演奏技巧，被誉为古典主义时期小提琴奏鸣曲的巅峰作品。该曲感情丰富，第一乐章为稍慢的慢板-急板，表达的是热烈狂放的情感，第二乐章为行板与变奏，内敛沉思，第三乐章是极板，表现出欢乐蓬勃的气氛。

接下来请听小提琴家乔尼·伊利亚斯·卡德沙（Jonian Illias Kadesha）的演奏，由英国极光乐团伴奏。

 

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