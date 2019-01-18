贝多芬第9交响曲第二乐章  

贝多芬D小调第9交响曲是贝多芬完成的最后一部交响曲，被视为贝多芬登峰造极之作。您将听到的是土耳其比尔肯特青年交响乐团演奏的第二乐章。
贝多芬D小调第9交响曲分为四个乐章，最后一个乐章为大型合唱，歌词由德国诗人弗里德里希·席勒《欢乐颂》（An die Freude）中部分诗句改编而成。经指挥家卡拉扬整理的欢乐颂部分乐章后被定为欧盟盟歌。
今天您将听到的第9交响曲的第二乐章为急板，主题明朗振奋，充满了前进的动力，带有奥地利民间舞曲的特征。乐章到了最后，旋律再次急促，隐约透露出不安的情绪。
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贝多芬D大调小提琴协奏曲有“小提琴协奏曲之王”的美誉，也是贝多芬唯一的小提琴协奏曲。请听土耳其比尔肯特交响乐团的演奏，小提琴主奏为德国青年小提琴家托比亚斯·菲德曼（Tobias Feldmann）。 (07.01.2019)
贝多芬ｃ小调３２段钢琴变奏曲创作于１８０６－１８０７年间，是贝多芬中期的杰出作品。当时，贝多芬已经知道自己的耳聋无法医治，但他仍将炽热的情感倾注于创作中。 (28.12.2018)