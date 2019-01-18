贝多芬第9交响曲第二乐章  

贝多芬D小调第9交响曲分为四个乐章，最后一个乐章为大型合唱，歌词由德国诗人弗里德里希·席勒《欢乐颂》（An die Freude）中部分诗句改编而成。经指挥家卡拉扬整理的欢乐颂部分乐章后被定为欧盟盟歌。

今天您将听到的第9交响曲的第二乐章为急板，主题明朗振奋，充满了前进的动力，带有奥地利民间舞曲的特征。乐章到了最后，旋律再次急促，隐约透露出不安的情绪。

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