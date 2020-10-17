贝多芬第四交响曲第一乐章  

贝多芬降B大调第四交响曲完成于1806年。德国作曲家罗伯特·舒曼评价这部作品纤细精巧，夹在第三交响曲“英雄”和第五交响曲“命运”之间，仿佛“两座北欧大神之间温柔的希腊少女”。



与充满战斗和抗争精神的英雄交响曲及命运交响曲不同，第四交响曲优雅、活泼、轻松而浪漫。这样的气质也许和贝多芬当时与匈牙利贵族约瑟芬·冯·布伦瑞克（Josefine von Brunswick）的恋情有关。约瑟芬出生在匈牙利古老的布伦瑞克贵族家庭，贝多芬曾担任其家庭音乐教师。丈夫戴姆伯爵去世后，约瑟芬1804年开始了与贝多芬多年的地下恋情。这个秘密直到一个半世纪后才被后人知晓。从1957年出版的贝多芬与约瑟芬之间的书信中，人们可以了解到两人之间热烈的爱情。



贝多芬的第四交响曲正是创作于两人的恋爱时期。作品的第一乐章为活泼的快板，以缓慢的引子将人们带入充满梦幻想象的氛围中。弦乐器在木管乐器的衬托下奏出一个下行的沉思乐句，仿佛在探索着什么。随着第一主题的出现，乐曲节奏变得活泼敏捷，充满着青春活力。由大管、双簧管和长笛相继奏出的第二主题带有牧歌的风味，洋溢着生命欢乐。这一乐章除引子外，淋漓尽致了表达了青春的欢乐情绪，又带着几分朦胧的神秘感。在发展部中出现了弦乐器与管乐器的对话，一唱一和，旋律优美。请听不来梅德国室内交响乐团演奏，指挥帕沃·耶尔维（Paavo Järvi）。



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