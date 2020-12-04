贝多芬第六交响曲第一乐章



1807、1808年间，贝多芬同时创作了两部交响曲，一是著名的第五交响曲命运，另一部就是F大调第六交响曲，别名田园交响曲。两部交响曲都于1808年12月22日在维也纳举行了首演。不过，在那场音乐会上，贝多芬将第五交响曲称作第六交响曲，第六交响曲称为第五交响曲，直到后来才调换了顺序。



田园交响曲是贝多芬对自然敏锐的捕捉和对愉快心境的出色描摹。贝多芬非常热爱大自然，最大的爱好就是在郊野漫步。1815年，贝多芬曾写下这样一段话：我的心意是只在乡间呆着。这里的每一个角落都那么轻松自在。恼人的听力不再打搅我，每一棵树都仿佛在与我谈心：圣洁，圣洁。在森林里多么快乐！



田园交响曲共有五个乐章，是贝多芬唯一有五个乐章的交响曲。第一乐章的标题是初到乡间时愉快的感受。这一章是奏鸣曲式，由双簧管呈现出明亮的第一主题，充满浓郁而清新的乡间气氛，铺陈出恬静淡然的自然美景。请听不来梅室内交响乐团２０１９年在贝多芬音乐节上的演奏录音，指挥帕沃·耶尔维。

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