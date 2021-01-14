贝多芬第六交响曲三、四、五乐章

田园交响曲的第三乐章标题是乡村欢乐的集会，为快板、F大调，诙谑曲。这个乐章的主题单纯活泼，音乐取材于民间旋律，有牧笛般的风格，表现了来自四面八方的乡民一同欢笑，载歌载舞的场面，活跃而喧嚣，质朴而粗犷。当欢乐的场面达到高潮时，远方突然响起雷声，欢快的集会被打断。

贝多芬田园交响曲第四乐章标题是暴风雨，为f小调，快板，4/4拍。在这一乐章中，雷声滚滚、狂风呼啸，暴风雨排山倒海般袭来，转瞬间笼罩了一切。整个乐队仿佛在急速飞旋，刮起一阵阵旋风，大提琴发出沉重的怒号，短笛吹来狂风的呼哨，铜管和定音鼓的霹雳令大地震颤。

不过，很快，暴风雨过去，田园牧歌响起，大地恢复平静，乐曲进入色彩明快的F大调第五乐章。这一章为小快板，名为“牧人之歌”，采用回旋的奏鸣曲式，主题开阔恬静，展示了雨过天晴后的美景，又像牧人在田野中歌唱，充满喜悦、安宁的氛围，传达着对大自然的崇敬和感激之情。整部交响曲最后在清新祥和的气氛中结束。

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