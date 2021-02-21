贝多芬第八交响曲第一乐章  

第八交响曲和第6号交响曲“田园”一样也是F大调，因此被贝多芬称为小的F大调交响曲。该作品创作于1812、1813年。就贝多芬激情豪迈的风格而言，这部作品柔和典雅，细腻紧凑，充分体现了贝多芬精湛的作曲技艺。

第八交响曲手稿上标注的日期和地点是“1812年10月，于多瑙河上的林兹“。那个时候，贝多芬在波希米亚温泉小镇特普利采（Teplitz）居住了一段时间，并在那里写下了他最著名的情书”致不朽的爱人“。虽然这封信从未寄出，甚至连收信人的姓名和地址都没有，但整封信炽热如火却又温柔细腻，正如其第八交响曲体现出的特色。

第八交响曲第一乐章是朝气蓬勃的快板，奏鸣曲式。作品伊始，明快的第一主题便以朝气蓬勃的姿态登场，很快，温柔典雅的第二主题出现，由弦乐主奏，木管乐器伴奏。两个主题在呈示后进行了反复处理，不断交替出现。在发展部中，木管乐器轮流变调吹出第一主题的片段，先是低音大管，然后是单簧管，再到双簧管，最后是长笛，音色由低沉到明亮，与背景的弦乐器进行着一场对话，酝酿着高潮的到来。乐章进入再现部后，第一主题则转为由低音提琴来呈现，木管乐器应答。最后，第一乐章在第一主题的片段中结束。请听不来梅室内乐团的演奏，由爱沙尼亚裔指挥家帕沃·耶尔维（Paavo Järvi）担任指挥。