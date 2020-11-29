贝多芬第五交响曲第二乐章

贝多芬第五交响曲在东亚地区有“命运交响曲”的别称。贝多芬为创作这部交响曲花了四年左右的时间，首演是1808年12月22日在维也纳剧院。据记载，这场音乐会长达4小时，除第五和第六交响曲外，还演奏了贝多芬的其他作品。由于观众因曲目太多而疲劳，乐队又因排练不充分略有瑕疵，加之演奏厅非常冷，音乐会没有引起太大反响。直到在一年半后的另一场音乐会上，第五交响曲才引起热烈的反应和赞美。



这首交响曲的第二乐章为降A大调，双主题变奏式。由中提琴和大提琴的齐奏展开第一主题，较为雄壮的第二主题则由单簧管、巴松管、小提琴和三连音琶音组成。第二乐章如倾如诉的旋律和第一乐章急促与强烈的节奏形成鲜明对比，但命运的主题一再露出头来，时而凶猛闯入，时而悄悄潜伏。请欣赏命运交响曲第二乐章，由德国不来梅室内交响乐团的演奏，指挥帕沃·耶尔维（Paavo Järvi）



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