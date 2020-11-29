 贝多芬第五交响曲第一乐章 | 文化经纬 | DW | 04.12.2020

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文化经纬

贝多芬第五交响曲第一乐章

1807年末至1808年初，贝多芬完成了《c小调第五交响曲》。其第一乐章是传统的奏鸣曲曲式，命运的主题急促地出现在不同声部，仿佛厄运在四处蔓延。

Eine Welt ohne Beethoven? | mit Sarah Willis | Voxpops

早在创作第四交响曲之前，贝多芬就于1803年、1804年开始构思并动笔写一部c小调交响曲。当时，贝多芬的耳疾愈加严重，完全失去了治愈的希望，和一位伯爵小姐的罗曼史因门第原因无果而终，他原本崇敬的拿破仑在这一年的12月称帝，也令贝多芬深感失望。这一连串的打击让贝多芬感到命运的重压，但也激起了他的斗志和更强烈的创作激情。1806年，在这部c小调交响曲尚未完成之际，贝多芬年又应欧珀斯多夫伯爵（Franz von Oppersdorff ）之邀开始了另一部交响曲的创作，即第四交响曲。第四交响曲于1807年3月举行首演。1807年末至1808年初，贝多芬完成了《c小调第五交响曲》和第六交响曲。


1808年12月22日堪称古典音乐史上一个历史性的日子。在维也纳剧院长达4小时的音乐会上，贝多芬的第五交响曲，第六交响曲以及合唱幻想曲举行了首演。贝多芬不仅亲自担任指挥，还亲自演奏了第四号钢琴协奏曲。有意思的是，当时贝多芬将第五交响曲命名为第六交响曲，将第六交响曲称为第五交响曲，直到后来才将两部交响曲的列序进行了对调。


第五交响曲以戏剧性的强奏引入了整首交响曲主题，“短-短-短-长” 的四个音符似乎在叩响命运之门。第一乐章是传统的奏鸣曲曲式，命运的主题急促地出现在不同声部，仿佛厄运在四处蔓延。在威严而冷酷的第一主题旋律之后，嘹亮的号角声奏响，随即抒情的降E大调第二主题出现，安谧而温暖，是作曲家内心的写照。然而，隐藏在低声部的厄运的主题却越来越执拗、坚决。两个主题仿佛在进行一场又一场激烈的交锋。最后，一个坚定而磅礴的旋律将阴冷的厄运主题淹没，第一乐章在乐队一段强有力的齐奏中结束。请欣赏贝多芬第五交响曲第一乐章，由德国不来梅室内交响乐团演奏，指挥帕沃·耶尔维（Paavo Järvi）。

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