贝多芬第二交响曲第一乐章  

贝多芬第二交响曲创作于1802年，1803年4月5日首次公演。当时，贝多芬已经因耳疾几乎失聪，内心非常绝望。在未曾寄出的给兄弟们的信中，贝多芬写写道：“我差点结束了自己的生命，但艺术阻止了我这样做。在我将内心感受的一切创作成乐曲前，我无法离开这个世界。”

法国作曲家埃克托·路易·柏辽兹对贝多芬第二交响曲评价说，这部交响曲从头到尾都在微笑，每一处都高雅，充满活力、骄傲与自豪。

贝多芬第二交响曲有四个乐章，第一乐章庄严、明朗，充满了生命的激情和欢乐。在缓慢的引子之后，乐曲进入主题。第一主题在长笛和全体乐队的一问一答中展开，仿佛在试问未来和前途，而后由乐队响亮的演奏做出回答，表现了刚强无畏的精神。展开部分包含了第一主题的发展和第二主题的变形，再现部中所有的主题再次出现，最后，第一乐章在响亮的和弦中结束。

从这部作品里，人们可以看到贝多芬坚强的意志和对生活的渴望，对未来美好的期望。就艺术性而言，第二交响曲中虽然仍有莫扎特、海顿的影子，但属于贝多芬自己的东西已越来越多，体现了贝多芬坚韧的个性。请听不来梅德国室内交响乐团的演奏，由爱沙尼亚指挥家帕沃·耶尔维（Paavo Järvi）指挥。



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