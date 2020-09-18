贝多芬第二交响曲的第三、第四乐章  

贝多芬第二交响曲的第三乐章是快板的诙谐曲，D大调。这一乐章虽大体上继承了小步舞曲的曲式和节奏，但速度却快得多，充满愉快嬉谑之情，体现了贝多芬诙谐曲的所有特色：充满力量和活力，响亮直接而幽默，其中穿插着轻柔的部分，旋律在各组乐器间跳跃。还有一个引人注目的音乐特色就是三重奏，即活泼的小节之间有一个较为平静的中间过渡阶段。

交响曲的第四乐章为终曲，是非常活泼的快板，洋溢着满怀信心、勇往直前的精神。该乐章一开始是生气勃勃的第一主题，接下来是抒情的第二主题。通过对第一主题的重复形成回旋曲的特色，创造出富于斗争性的力量，似乎所有的烦恼忧愁都在沸腾的生活里一扫而空，对未来充满的热情和信心。



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