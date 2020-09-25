贝多芬第三交响曲“英雄”第一乐章  

贝多芬降E大调第三交响曲创作于1802、1803年，标题是“英雄——为纪念一位伟人而作”，简称“英雄交响曲”。贝多芬原本将这部交响曲命名为“波拿巴”，还写上了献给拿破仑的题词。但是，拿破仑称帝的消息令他非常愤怒。贝多芬撕掉了写有题词的总谱扉页，并将业已完成的第三交响曲改名为英雄。

从篇幅上，英雄交响曲大大超越了前两部交响曲，是仅次于《第九交响曲》的超长作品。作品分四个乐章。第一乐章是朝气蓬勃的快板，采用奏鸣曲形式，没有传统的引子，而是以两个雄壮的齐奏开头，而后以宽广的大提琴引入主题：普罗米修斯。整个乐章富有戏剧性。20世纪法国著名音乐评论家罗曼·罗兰曾形容说，英雄的战场扩展到宇宙的边界，在神化般的战斗中，被砍碎的巨人又重新长出肩膀，意志的主题投入烈火中冶炼，在铁砧上锤打，裂成碎片，伸展着，扩张着……

贝多芬在调性和节奏上都进行了开拓，通过调性和节拍突如其来的变化来表现矛盾与冲突，传递炽烈的情感。不和谐音仿佛刺耳的怒吼，充满先锋性，令人热血沸腾。请听不来梅室内交响乐团演奏的贝多芬英雄交响曲第一乐章。



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