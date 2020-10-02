贝多芬第三交响曲第二乐章  

贝多芬第三交响曲从内容到形式都打破了当时的维也纳交响乐的模式。除了在和声与节奏上的革新外，贝多芬也在曲式结构上进行了创新，比如用庄严的葬礼进行曲作为第二乐章。

该乐章为甚慢板，主题分两个部分，木管乐器与弦乐器相呼应，庄重，哀伤，又充满美感和张力。该乐章一开始，小提琴以C小调如泣如诉地奏响第一主题，配有鼓点般的低音。该乐章中段开始出现了C大调的段落，色彩较为明亮，紧接着又再次进入哀悼的主题，音乐逐渐越来越急促、悲恸。结尾主题重现，但却似残缺的碎片，在低音提琴的拨弦中渐渐淡出。C小调在这里象征着命运的打击，C大调则代表欢乐。

该乐章通常被认为是描写英雄死去，感情深沉、真挚。法国著名作家、音乐评论家罗曼·罗兰形容该乐章如同为“全人类抬著英雄的棺柩”。

英雄交响曲1805年4月7日在维也纳剧院首次公开演出。贝多芬虽然当时已面临不可逆转的失聪的命运，却仍然亲自担任了指挥。请听不来梅室内交响乐团演奏的贝多芬英雄交响曲第二乐章，指挥帕沃·耶尔维（Paavo Järvi）。



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