 贝多芬第三交响曲第三 、第四乐章 | 文化经纬 | DW | 17.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

贝多芬第三交响曲第三 、第四乐章

在第二乐章悲恸的葬礼进行曲之后，贝多芬以活泼轻快的诙谐曲作为第三乐章。第四乐章为终曲，歌颂英雄的凯旋。

收听音频 19:26

贝多芬第三交响曲第三 、第四乐章

贝多芬的英雄交响曲洋溢着自由的理念和战斗的气息。在第二乐章悲恸的葬礼进行曲之后，贝多芬以活泼轻快的诙谐曲作为第三乐章，与上一乐章的哀伤深沉形成显著的对比，给听众带来意想不到的惊喜。该乐章为降E大调，3/4拍，以弦乐开始，接下来双簧管和长笛相继出场，最后整个乐队加入演奏。该乐章的第一个主题仿佛华尔兹，欢快优雅，第二个主题则似暴风雨来临，以“四分之一半”的重复节奏表达了反抗的意志和决心。这一乐章是生命活力的象征，代表死与悲伤都不能动摇的强大的意志。中部以欢乐的军号合奏引出了第三个主题，这在诙谐曲中很常见。军号的出现既庄重又高贵，令人联想起贵族的狩猎。也有评论家认为，这是在描绘军营中的景象和将士墓前活泼激昂的舞蹈，表达了不可战胜的英雄主义精神。


第四乐章为终曲，再次使用舞剧《普罗米修斯》的主题并通过11次波澜壮阔的连续变奏和急板结尾，象征着英雄的凯旋、仿佛一首庄严的颂歌。请听不来梅室内交响乐团的演奏，指挥帕沃·耶尔维（Paavo Järvi）。
 

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de
 

相关音频视频

贝多芬第三交响曲第三 、第四乐章  

相关内容

Andrea E. Sroka illustriert Beethovens Natur-Symphonie mit grafischen Mitteln am Computer

贝多芬第三交响曲第二乐章 09.10.2020

贝多芬第三交响曲，也就是英雄交响曲是交响曲历史上里程碑式的作品，第二乐章是庄严的葬礼进行曲。

Beethoven Partitur der Dritten Sinfonie Flashformat Flash-Galerie

贝多芬第三交响曲“英雄”第一乐章 02.10.2020

英雄交响曲是贝多芬的代表作之一，从内容到形式都富于创新精神。它不仅表达了贝多芬的革命理想，也永远改变了交响曲的概念。第一乐章是朝气蓬勃的快板。

Ausstellung Beethoven – Welt.Bürger.Musik in der Bundeskunsthalle

贝多芬第二交响曲的第三、第四乐章 25.09.2020

贝多芬第二交响曲第三乐章是快板的诙谐曲，充满愉快嬉谑之情。第四乐章为终曲，洋溢着满怀信心、勇往直前的精神。

广告
Frankreich Ausstellung - Andy Warhol - Titel: Beethoven (picture alliance/dpa/I. Langsdon)

贝多芬第三交响曲第三 、第四乐章

在第二乐章悲恸的葬礼进行曲之后，贝多芬以活泼轻快的诙谐曲作为第三乐章。第四乐章为终曲，歌颂英雄的凯旋。  

Nikon Small World photography contest (Daniel Castranova, Dr. Brant Weinstein & Bakary Samasa/Nikon Small World)

尼康小世界: 摄影大赛获奖作品介绍

自1975年以来，每年的尼康小世界摄影大赛都会奖励使用各种显微镜技术拍摄的照片，每幅作品都尽显其魅力。 欢迎来到尼康小世界。  