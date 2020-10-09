贝多芬第三交响曲第三 、第四乐章  

贝多芬的英雄交响曲洋溢着自由的理念和战斗的气息。在第二乐章悲恸的葬礼进行曲之后，贝多芬以活泼轻快的诙谐曲作为第三乐章，与上一乐章的哀伤深沉形成显著的对比，给听众带来意想不到的惊喜。该乐章为降E大调，3/4拍，以弦乐开始，接下来双簧管和长笛相继出场，最后整个乐队加入演奏。该乐章的第一个主题仿佛华尔兹，欢快优雅，第二个主题则似暴风雨来临，以“四分之一半”的重复节奏表达了反抗的意志和决心。这一乐章是生命活力的象征，代表死与悲伤都不能动摇的强大的意志。中部以欢乐的军号合奏引出了第三个主题，这在诙谐曲中很常见。军号的出现既庄重又高贵，令人联想起贵族的狩猎。也有评论家认为，这是在描绘军营中的景象和将士墓前活泼激昂的舞蹈，表达了不可战胜的英雄主义精神。



第四乐章为终曲，再次使用舞剧《普罗米修斯》的主题并通过11次波澜壮阔的连续变奏和急板结尾，象征着英雄的凯旋、仿佛一首庄严的颂歌。请听不来梅室内交响乐团的演奏，指挥帕沃·耶尔维（Paavo Järvi）。



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