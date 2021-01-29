贝多芬第七交响曲第二乐章  

贝多芬第七交响曲第二乐章为忧郁的小快板，是一首葬礼进行曲，但哀而不伤，其固定不变的节奏给人沉着坚定的印象，八度跳跃又制造出色彩上的变化。第二乐章的旋律被用于多部影视作品中，尤为广为人知，比如王者之声和X战警：天启、来自地球的人等等。英国女歌手莎拉·布莱曼2000年推出的专辑《月光女神》（La Luna）中的〈迷失的孩子〉（Figlio Perduto）也是以贝多芬第七交响曲第二乐章填词。

在这一乐章中，贝多芬运用了复调手法，第一主题反复出现，中提琴和大提琴交织的低音声部安静而充满沉思，单簧管和大管带来流动的旋律，小提琴时而给乐曲平添跳跃明朗的色彩，时而又像发出一声声叹息。优美的旋律和舞蹈般的节奏感让这一乐章在忧思的主题下有着梦境般的气氛。

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes:

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de