贝多芬第七交响曲第一乐章

1811年，贝多芬到波希米亚温泉小镇特布利兹疗养，并在那里获得了创作新交响曲的艺术动力。回到维也纳后，贝多芬开始了第七交响曲和第八交响曲的创作。第七交响曲提献给莫利兹·冯·弗里斯伯爵，于1812年5月完稿，不过首次与听众见面却是在第八交响曲完成之后，也就是1813年4月。这次非公开演出是应弗里斯伯爵的要求举行的。当年12月8日，贝多芬又亲自在维也纳大学大厅指挥了这部交响曲的首次公演，这次演出也是为哈瑙战役中受伤的士兵举办的慈善音乐会。演出获得极大成功，后世的评论家也对该作品予以极高评价。德国作曲家理查·瓦格纳称其为舞蹈的升华。



第七交响曲第一乐章以乐队齐奏的和弦开头，紧接着双簧管奏出平和的旋律，一长串上行音阶组成庄严的乐段。引子结束后，乐曲进入快板部分，采用奏鸣曲形式，有舞蹈般的轻快节奏，并创造出宏伟壮丽的意境。乐曲在发展部对各主题不断进行变换，结尾处由低音提琴在低音区反复演奏半音，展现了贝多芬独有的特色。

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