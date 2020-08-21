 贝多芬第一交响曲第四乐章 | 文化经纬 | DW | 30.08.2020

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贝多芬第一交响曲第四乐章

贝多芬第一交响曲创作和首演都在他失聪之前，折射了他活泼欢快的一面和那些轻松、无忧无虑的日子。第四乐章为柔板和活泼的快板。

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贝多芬第一交响曲第四乐章

第四乐章开头是小提琴一段简单的音阶重奏，一个音符、两个音符，三个音符，然后是四个、五个、六个、七个，最后是整个八度的一列音阶，之后突然折回，引出一个欢快的舞蹈性主题。在第三乐章极其辉煌的诙谐曲乐章后，终曲主题虽然是奏鸣曲-回旋曲曲式，但增加了丰富的想象力。第一主题的音阶式乐曲在各种弦乐器的演奏下高潮一个接着一个，第二主题则是感情真挚的喜剧性旋律，用一组悲壮的重音结尾。


贝多芬对第一交响曲终曲的构思开始于1795年，该交响曲正式创作则是1799年，并于1800年完成。在此之前，贝多芬除了交响曲和弦乐四重奏外，已经尝试了几乎所有主要器乐形式。1800年演出后，见诸报端的评论并不都是赞誉，保守的德国评论家对第一乐章管乐和打击乐器以及第三乐章用快速、奔放的谐谑曲所取代小步舞曲表示无法接受，但更多的评论却肯定乐曲中宽广的气息，奔放的激情和活力。
 

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