贝多芬第一交响曲第二乐章  

贝多芬第一交响曲整体风格沿袭了莫扎特、海顿音乐的很多元素，幽默通俗又带有舞蹈性，一些部分旋律激昂，另一些分轻松诙谐，展现了舞蹈的主题，洋溢着欢乐的气氛。

第二乐章是如歌的行板，仍按奏鸣曲形式写成，比第一乐章略缓，气氛宁静、幽雅，曲调流畅朴实。乐章的第一主题先由第二小提琴奏出，然后是大提琴，当第一小提琴声部进入时，对位的叙述立即转换为简单的和弦伴奏。在发展部中，双簧管和长笛一唱一和，带有一丝忧郁。第二章中间部分有一段极弱与极强对比的旋律，慵懒与高昂相对照，层次感鲜明丰富，令人从中体会到对快乐的希冀和渴望。



贝多芬第一交响曲题献给贝多芬早期的赞助人、海顿和莫扎特的好友范·斯维顿男爵，并于1801年在莱比锡出版。请欣赏贝多芬第一交响曲第二乐章，由不来梅德国室内交响乐团演奏，指挥帕沃·耶尔维（Paavo Järvi）。



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