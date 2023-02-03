贝多芬：科里奥兰序曲

科里奥兰序曲对科里奥兰纳斯这位英雄人物的内心世界进行了刻画。科林(H.J.von Collin)同名悲剧的剧情大意是，罗马将领凯阿斯·马歇斯攻下科里奥兰城后，被尊为“科里奥兰纳斯”（意思是征服科里奥兰的人）。罗马建立共和国政府时，他因政见不同被驱逐出境，两年后与昔日敌人一起率军进攻罗马。在母亲和妻子的劝谏下，科里奥兰纳斯决定不再战斗，但已无法将大军撤回，最后在一番挣扎后自杀身亡。

莎士比亚曾以科利奥兰纳斯的故事写成一部悲剧，不过在莎翁的剧作中，科里奥兰纳斯是在放弃指挥权后被谋杀而死。

科里奥兰序曲为C小调，奏鸣曲式，序曲以展示主人公庄严的姿态作为开始，紧接着表现了英雄的愤怒不安，亲人的乞求，英雄内心的犹豫不决以及最后放弃复仇而自我毁灭的崇高精神。请听世界医师乐团演奏的科里奥兰序曲，指挥斯蒂芬·维利希（Stefan Willich）。

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