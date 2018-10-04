贝多芬：《知道爱情的男人》变奏曲  

这7段降E大调变奏曲为大提琴和钢琴而作。大提琴浑厚舒缓的低吟与钢琴轻快跳动的音符深情对话，给人们带来独特的艺术享受。

比莫扎特年青14岁的贝多芬，一直把莫扎特当作自己的偶像。1787年春，16岁的贝多芬专程去维也纳拜见莫扎特。19世纪的传记作家奥托·雅恩写道，贝多芬在维也纳短暂逗留期间经人介绍来到莫扎特家中。一开始，贝多芬谈了一首钢琴奏鸣曲，但表现平平，但之后，他弹奏的即兴曲引起了莫扎特的注意。莫扎特说，”注意这位年轻人吧，他会让世界震惊的。”

尽管并没有史料记载是否确有其事，但莫扎特对贝多芬的影响却在他的许多作品中有所体现。比如您将听到的由魔笛中“知道爱情的男人”改编的7段变奏曲。

请听阿根廷大提琴家索尔·嘉碧塔（Sol Gabetta）和法国钢琴家夏玛尤（Bertrand Chamayou）的联袂演奏。

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