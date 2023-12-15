 贝多芬歌曲三首 | 文化经纬 | DW | 15.12.2023

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文化经纬

贝多芬歌曲三首

贝多芬一生作有钢琴伴奏或乐队伴奏的独唱歌曲、咏叹调和合唱歌曲将近一百首。请听《悲之喜 》、《憧憬》和《赠彩绘的缎带》三首以歌德诗歌创作的歌曲。

贝多芬歌曲三首

贝多芬一生作有钢琴伴奏或乐队伴奏的独唱歌曲、咏叹调和合唱歌曲将近一百首，其中有19首采用他仰慕的大文豪歌德的诗。比如1810年谱曲的《悲之喜 》(Wonne der Wehmut)，《憧憬》(Sehnsucht)和《赠彩绘的缎带》(Mit einem gemalten Band)。

《悲之喜 》，又译哀愁中的喜悦。歌德在诗中描述了与恋人莉莉分离的哀伤。数行诗句道出了贝多芬经历的不快乐的爱情，令其在诗中找到了共鸣。

在《憧憬》一诗中，歌德吟出：

“是什么迷住我，
引我去外边？
是什么缠住我，
要我离开家园!
瞧那边的白云绕山岩漂浮！
我心想去那边，
我真的想去那边......”

《赠彩绘的缎带》是歌德1771年夏赠弗里德莉克之作，被认为是德国抒情诗中的杰作之一。诗中写道：

小小的花，小小的叶子，

由春神们、亲切的小郎，

用纤纤素手做着游戏，

散在这轻薄的带子上。

西风，用翅膀把它带去，
绕在我恋人的衣服上！
她会向镜子前面走去，
得意扬扬地大加欣赏。 看到自己被玫瑰裹住，
就像娇嫩的玫瑰一样；
恋人啊，得到你的一顾，
就是给我无上的酬赏。

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