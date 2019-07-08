 贝多芬：悼念皇帝约瑟夫二世逝世康塔塔 | 文化经纬 | DW | 15.07.2019

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贝多芬：悼念皇帝约瑟夫二世逝世康塔塔

神圣罗马帝国皇帝约瑟夫二世1790年2月20日去世后，贝多芬家乡波恩的一些学者委托贝多芬为皇帝葬礼仪式作曲。在不到3周的时间里，贝多芬就 =写出了一首康塔塔。

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贝多芬：悼念皇帝约瑟夫二世逝世康塔塔

贝多芬出生于1770年。当神圣罗马帝国皇帝约瑟夫二世1790年2月20日去世时，20岁的贝多芬还住在自己的家乡波恩。波恩城里一些学者计划在三月19号为约瑟夫二世举办一个葬礼，并委托贝多芬为仪式作曲。在不到3周的时间里，贝多芬写出了一首康塔塔，但出于某种原因，这部作品并没有上演。据贝多芬的挚友韦格勒（Franz Gerhard wegeler）记载，这首康塔塔有的部分难度很高， 好几位音乐家表示他们无法演奏，因此最后就不了了之。

康塔塔是一种包括独唱、重唱、合唱的声乐套曲，比清唱剧规模稍小，内容偏重抒情和叙述。请听波恩室内乐合唱团和艺术世界合奏团演奏的悼念皇帝约瑟夫二世逝世康塔塔。
 

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