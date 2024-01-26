贝多芬:《六首钢琴小品》

据记载，1822 年夏天，路德维希·贝多芬的经济状况极其困难，除了欠出版商几笔旧债外，其健康状况也不佳，需要支付大笔医疗费用。路德维希·贝多芬于是向弟弟约翰求助，约翰虽提供了帮助，但要求获得路德维希·贝多芬几部作品的所有权。路德维希没有同意，而是将这些作品卖给了别的出版商。后来，为了补偿约翰损失的费用，他于1824 年春天写了一套新的六首小品（Sechs Bagatellens Op.126）给约翰。

《六首钢琴小品》（Sechs Bagatellens Op.126）是贝多芬一生钢琴小品创作的精华，六首钢琴曲浑然一体，其中第四首b小调急板为谐谑风格，强健有力，被视为这六首小品中最为令人印象深刻的一首。

请听华人青年钢琴家闫竞舸演奏的贝多芬《6首钢琴小品》。

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes:

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de