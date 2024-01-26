 贝多芬:《六首钢琴小品》 | 文化经纬 | DW | 26.01.2024

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文化经纬

贝多芬:《六首钢琴小品》

贝多芬的《六首钢琴小品》完成于1823年到1824年，是贝多芬钢琴小品创作的精华，也是其晚期创作中的璀璨明珠。

贝多芬:《六首钢琴小品》

据记载，1822 年夏天，路德维希·贝多芬的经济状况极其困难，除了欠出版商几笔旧债外，其健康状况也不佳，需要支付大笔医疗费用。路德维希·贝多芬于是向弟弟约翰求助，约翰虽提供了帮助，但要求获得路德维希·贝多芬几部作品的所有权。路德维希没有同意，而是将这些作品卖给了别的出版商。后来，为了补偿约翰损失的费用，他于1824 年春天写了一套新的六首小品（Sechs Bagatellens Op.126）给约翰。

《六首钢琴小品》（Sechs Bagatellens Op.126）是贝多芬一生钢琴小品创作的精华，六首钢琴曲浑然一体，其中第四首b小调急板为谐谑风格，强健有力，被视为这六首小品中最为令人印象深刻的一首。

请听华人青年钢琴家闫竞舸演奏的贝多芬《6首钢琴小品》。

 

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