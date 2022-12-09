2020年12月16日是音乐大师贝多芬250周年诞辰。这位在波恩出生的音乐家自幼学习钢琴、管风琴、小提琴，7岁那年办了第一场个人演奏会，12岁就开始作曲。贝多芬的音乐风格热情奔放、对比强烈，辨识度非常高。他一生创作了无数经典作品。

2020年12月16日是音乐大师贝多芬250周年诞辰。这位在波恩出生的音乐家自幼学习钢琴、管风琴、小提琴，7岁那年办了第一场个人演奏会，12岁就开始作曲。贝多芬的音乐风格热情奔放、对比强烈，辨识度非常高。他一生创作了无数经典作品。