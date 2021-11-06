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2020年12月16日是音乐大师贝多芬250周年诞辰。这位在波恩出生的音乐家自幼学习钢琴、管风琴、小提琴，7岁那年办了第一场个人演奏会，12岁就开始作曲。贝多芬的音乐风格热情奔放、对比强烈，辨识度非常高。他一生创作了无数经典作品。
贝多芬C小调第三钢琴协奏曲(作品37)是贝多芬唯一以小调写成的钢琴协奏曲，于1800年间完成，1803年4月5日由作曲家本人在维也纳剧院首演。
贝多芬逝世后留下了未竟之作第十交响曲。如今音乐学家及计算机科学家利用人工智能，以演算法完成了这部作品。人工智能的创造力能否超越音乐天才贝多芬？
贝多芬《D大调小提琴协奏曲》的地位在音乐史上位居四大小提琴协奏曲之首，享有“小提琴协奏曲之王”的美誉。
贝多芬第九交响曲第四乐章是整部作品的精髓。序曲之后欢乐颂的吟唱更是将乐曲推向高潮。
在第一乐章奋力而绝望的搏斗与第二乐章的紧张不安后，贝多芬在第九交响曲第三乐章中给人们带来和煦的春风和明朗的天空。
贝多芬第九交响曲1824年5月7日在维也纳举行的首演盛况空前。交响曲第二乐章为极活泼的快板，d小调，诙谐曲式。
贝多芬第九交响曲被视为贝多芬在交响曲领域登峰造极之作。该作品1824年5月7日在维也纳首演即获得巨大成功。
贝多芬第八交响曲的终曲乐章突出了戏剧性冲突原则，两个主题形成鲜明对比。
贝多芬第八交响曲第三乐章一反当时的传统，没有采用谐谑曲的形式，而是一首小步舞曲。
贝多芬第八交响曲1814年2月27日在维也纳首演。作品第二乐章为诙谐的小快板。情绪轻松幽默。
第八交响曲是贝多芬闻名于世的九部交响曲中最短小的一部，贝多芬本人对它非常喜爱，认为是自己最好的作品之一。
2020年是贝多芬250周年诞辰。这位伟大的古典音乐家具体出生日期并无记载，不过人们知道，1770年12月17日，他在波恩接受了洗礼。
自冠状病毒危机以来，意大利人从窗口或阳台上唱歌、奏乐。现在，德国人跟进——以贝多芬的一段著名乐曲。
贝多芬是最知名的古典音乐作曲家。全球各地都将为贝多芬诞辰250周年举行庆祝活动。在许多国家都将举行精彩音乐盛宴。
贝多芬晚年未能完成第十交响曲，如今，人们尝试借助电脑程序和人工智能完成作曲。现在，首演日期都已经确定了。
2020年举办贝多芬诞辰250周年纪念活动时，将鸣放十分具有创意的烟火，例如象征着狂欢节大游行、大合唱、甚至象征着一艘轮船的烟火图案。
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