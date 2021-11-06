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贝多芬专题报道

2020年12月16日是音乐大师贝多芬250周年诞辰。这位在波恩出生的音乐家自幼学习钢琴、管风琴、小提琴，7岁那年办了第一场个人演奏会，12岁就开始作曲。贝多芬的音乐风格热情奔放、对比强烈，辨识度非常高。他一生创作了无数经典作品。

2020年12月16日是音乐大师贝多芬250周年诞辰。这位在波恩出生的音乐家自幼学习钢琴、管风琴、小提琴，7岁那年办了第一场个人演奏会，12岁就开始作曲。贝多芬的音乐风格热情奔放、对比强烈，辨识度非常高。他一生创作了无数经典作品。

Beethoven komponiert / Schloesser Beethoven, Ludwig van Komponist Bonn (getauft) 17.12.1770 - Wien 26.3. 1827. - Beethoven komponiert. - Lichtdruck, koloriert, nach Gemaelde, um 1890, von Carl Schloesser (1832-1914). E: Beethoven Composing / Schloesser /c.1890 Beethoven, Ludwig van Composer, Bonn (babtised) 17.12.1770 - Vienna 26.3.1827. - Beethoven composing. - Phototype, coloured, after painting, c.1890, by Carl Schloesser (1832-1914). F: Beethoven composant / Schloesser / V.189 Beethoven, Ludwig van , compositeur allemand , Bonn (baptise) 17.12.1770 - Vienne 26.3.1827. - Beethoven composant. - Phototype d'ap. peinture, v. 1890, de Carl Schloesser (1832-1914). |

贝多芬：C小调第三钢琴协奏曲 06.11.2021

贝多芬C小调第三钢琴协奏曲(作品37)是贝多芬唯一以小调写成的钢琴协奏曲，于1800年间完成，1803年4月5日由作曲家本人在维也纳剧院首演。
Joseph Willibrord Mähler's 1804-5 portrait of Beethoven. https://en.wikipedia.org/wiki/Beethoven_(M%C3%A4hler,_1804%E2%80%9305)#/media/File:Beethoven-M%C3%A4hler_1804_hires.jpg

AI完成贝多芬未竟之作 《第十交响曲》全球首演 10.10.2021

贝多芬逝世后留下了未竟之作第十交响曲。如今音乐学家及计算机科学家利用人工智能，以演算法完成了这部作品。人工智能的创造力能否超越音乐天才贝多芬？

Arabella Steinbacher Geigerin Violine Violinistin beim Beethovenfest 2011 in Bonn, Copyright Barbara Frommann , zugeliefert von Anastassia Boutsko

贝多芬《D大调小提琴协奏曲》 23.04.2021

贝多芬《D大调小提琴协奏曲》的地位在音乐史上位居四大小提琴协奏曲之首，享有“小提琴协奏曲之王”的美誉。
Odeion Herodes Atticus. Das Symphonie-Orchester mit griechischen und italienischen Musikern hat die 9. Symphonie von L.v. Beethoven unter der Leitung von Riccardo Muti gespielt. DW, Irene Anastassopoulou

贝多芬第九交响曲第四乐章 15.04.2021

贝多芬第九交响曲第四乐章是整部作品的精髓。序曲之后欢乐颂的吟唱更是将乐曲推向高潮。
circa 1805: German composer and pianist Ludwig van Beethoven (1770 - 1827). Original Artwork: Engraving after painting by Kloeber (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

贝多芬第九交响曲第三乐章 08.04.2021

在第一乐章奋力而绝望的搏斗与第二乐章的紧张不安后，贝多芬在第九交响曲第三乐章中给人们带来和煦的春风和明朗的天空。
+++Nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu verwenden! +++ +++++ Das Copyright liegt bei Schott Söhne Titelblatt des Erstdrucks von Beethovens 9. Sinfonie

贝多芬第九交响曲第二乐章 05.04.2021

贝多芬第九交响曲1824年5月7日在维也纳举行的首演盛况空前。交响曲第二乐章为极活泼的快板，d小调，诙谐曲式。
Seid umschlungen, Millionen ist am Mittwoch (08.01.2003) in Berlin auf einem Faksimile der Neunten Sinfonie von Ludwig van Beethoven zu lesen. Das 200 Seiten starke Manuskript gilt als einer der wichtigsten Schätze der Bibliothek an der Strasse Unter den Linden. Die Originalpartitur der 9. Sinfonie wird am Sonntag (12.01.2003) im Berliner Schauspielhaus offiziell in das Unesco-Verzeichnis Gedächtnis der Welt aufgenommen. Fotograf: Andreas Altwein dpa/lbn (zu dpa Korr: Seid umschlungen, Millionen am 09.01.2003) |

贝多芬第九交响曲第一乐章 25.03.2021

贝多芬第九交响曲被视为贝多芬在交响曲领域登峰造极之作。该作品1824年5月7日在维也纳首演即获得巨大成功。
16.12.2019, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Die Beethoven-Briefmarke mit Stempel steht in einem Rahmen auf einem Tisch. Die Deutsche Post DHL Group und die Stadt Bonn haben die Sonderbriefmarke zum Beethoven-Jubiläum vorgestellt. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

贝多芬第八交响曲第四乐章 21.03.2021

贝多芬第八交响曲的终曲乐章突出了戏剧性冲突原则，两个主题形成鲜明对比。
Das undatierte Archivbild zeigt das 1819 entstandene Gemälde von Josef Stieker mit einem Porträt von Ludwig van Beethoven beim Komponieren der Messe Missa solemnis, D-Dur, op.123. Vor 175 Jahren, am 26. März 1827, ist Beethoven in Wien gestorben. Nach Angaben des Musikkonzerns EMT (Köln) zählt Beethoven auch heute noch zu den Top 5 unter den klassischen Komponisten. Der Komponist führte die Klaviersonate ebenso wie die Sinfonie zu ihrem Gattungshöhepunkt. Mit seiner Kanonisierung zum Klassiker im 19. Jahrhundert wurden Beethovens Werke zum zentralen Bestandteil des Konzertrepertoires und Vorbild für viele nachfolgende Komponisten. dpa (zu dpa-Themenpaket zum 175. Todestag von Beethoven vom 19.03.2002)

贝多芬第八交响曲第三乐章 14.03.2021

贝多芬第八交响曲第三乐章一反当时的传统，没有采用谐谑曲的形式，而是一首小步舞曲。
1-B22-S1807 (936) Beethoven, Brief an die 'Unsterbliche' Beethoven, Ludwig van Komponist, 1770-1827. - Beethovens sog. 'Brief an die unsterb- liche Geliebte', vermutl. Bad Teplitz, 6./7.Juli (1807?); Doppelseite vom 6. Juli morgens: 'Mein Engel, mein Alles, mein Ich! - Nur einige Worte heute, und zwar mit Bleistift - (mit Deinem); (...).' - E: Beethoven / 'Immortal Beloved' Letter Beethoven, Ludwig van German composer, 1770-1827. - Beethoven's letter to his 'Immortal Beloved', possibly written in Bad Tepl- itz 6/7 July (1807?); double-page from 9 July morning: 'My angel, my all, my self! - only a few words today, and in pencil (yours) (...)'. - |

贝多芬第八交响曲第二乐章 07.03.2021

贝多芬第八交响曲1814年2月27日在维也纳首演。作品第二乐章为诙谐的小快板。情绪轻松幽默。
Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen mit ihrem Dirigenten Paavo Järvi . Quelle: https://seafile.kammerphilharmonie.com/d/f539b82989/

贝多芬第八交响曲第一乐章 28.02.2021

第八交响曲是贝多芬闻名于世的九部交响曲中最短小的一部，贝多芬本人对它非常喜爱，认为是自己最好的作品之一。

贝多芬与大自然 08.05.2020

2020年是贝多芬250周年诞辰。这位伟大的古典音乐家具体出生日期并无记载，不过人们知道，1770年12月17日，他在波恩接受了洗礼。
22.03.2020, Brandenburg, Frankfurt (Oder): Familie Loichen, Mutter Dorothea, Musikerin am Staatsorchester Frankfurt (Oder), Vater Sven, Musikschullehrer, und ihre Kinder Emilia (2.v.l.) und Alma stehen in ihrem Haus am Fenster und spielen «Ode an die Freude». Die deutschlandweite Aktion ist als ein «Zeichen für Solidarität und Lebensfreude» während der Corona-Krise gedacht. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

从意大利得到启发？德国人用《欢乐颂》对抗新冠危机 24.03.2020

自冠状病毒危机以来，意大利人从窗口或阳台上唱歌、奏乐。现在，德国人跟进——以贝多芬的一段著名乐曲。
Pressebilder Film Beethovens Neunte von Christian Berger. Komponist Tan Dun. Foto: DW / C. Berger

贝多芬诞辰250年 全球如何庆祝？ 22.12.2019

贝多芬是最知名的古典音乐作曲家。全球各地都将为贝多芬诞辰250周年举行庆祝活动。在许多国家都将举行精彩音乐盛宴。
Historische Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert, Notenhandschrift, As Dur Sonate Op. 26, und Portrait von Ludwig van Beethoven, 1770 -1827, ein deutscher Komponist der Wiener Klassik | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

人工智能谱就贝多芬未竟之作？ 09.12.2019

贝多芬晚年未能完成第十交响曲，如今，人们尝试借助电脑程序和人工智能完成作曲。现在，首演日期都已经确定了。
Portrait de Ludwig van Beethoven (1770-1827), musicien allemand, composant la Missa solemnis (Ludwig van Beethoven (1770-1827) German composer, composing a mass) Peinture de Karl Joseph Stieler (1781-1858) 1819-1820 Bonn, maison de Beethoven ©Luisa Ricciarini/Leemage | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

2020 贝多芬 250！亮点一起看 01.12.2019

2020年举办贝多芬诞辰250周年纪念活动时，将鸣放十分具有创意的烟火，例如象征着狂欢节大游行、大合唱、甚至象征着一艘轮船的烟火图案。
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