 贝塔斯曼：西方在一带一路沿线国投资超中国 | 经济纵横 | DW | 02.09.2019

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经济纵横

贝塔斯曼：西方在一带一路沿线国投资超中国

中国通过新丝绸之路开发新的贸易路线，引发一些忧虑和批评。贝塔斯曼基金会发布的一项研究则得出结论，包括欧美在内的西方国家在沿线国家的投资总额超过中国。

Die neue Seidenstraße (ZDF)

（德国之声中文网）贝塔斯曼基金会本周一发布的最新研究报告称，面对中国的"一带一路"，西方国家毋须感到渺小，应抱以更自信的姿态。这项研究对西方国家和中国在25个中亚以及非洲地区新兴国家的投资进行了比较。

从2013年至2017年之间，西方国家在这些"一带一路" 沿线国家的投资总共约为2900亿美元，同一时间段，中国的投资约为2850亿美元。"西方国家"指的是经合组织中约30个主导投资国，包括多个欧盟国家、美国和加拿大。

观看视频 08:35

欧中印激辩“一带一路”

从各个国家的情况来看，对其中印度、越南、阿富汗、埃及和尼日利亚等16个国家来说，西方的投资比中国更为重要。25个国家中，中国投资仅在5个国家更为重要，其中包括巴基斯坦、哈萨克斯坦和老挝。

贝塔斯曼基金会建议，特别是欧盟，"作为新兴国家的合作伙伴可以更加自信"；欧洲完全不必采取"与中国原则上相反的立场"，而是可以指出目标的相似性。

2013年习近平提出了"新丝绸之路"，对亚洲、非洲和欧洲等地的新港口、铁路、公路和工业园区提供资金。

贝塔斯曼基金会指出，中国的这一倡议应该促使"西方更多地积极参与新兴国家建设"。用相对经济实力衡量，目前中国的参与度是西方的3.7倍。

Infografik China's new Silk Road EN

文木 / 苗子 （法新社）

 

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