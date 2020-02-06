贝利传患抑郁症 “球王”要粉丝们放心

（德国之声中文网）贝利（Pelé），全名埃德森·阿兰特斯·纳西门托，被认为是有史以来最伟大的足球运动员之一。自从做了髋关节手术后，这位79岁老人的身体状况变差，备受病痛的折磨，甚至患上抑郁症。

贝利（Pelé）的儿子爱迪尼奥（Edinho Cholbi do Nascimento）近日在体育网站Globoesporte上写道："他的行动能力非常有限。在接受了髋关节手术后，康复得并不理想。由于行动不便，他患上了抑郁症。"

爱迪尼奥说，父亲几乎没有再离开他居住的房子。他说，"可以想象：他曾经犹如国王，一直是一个令人印象深刻的人，现在却再也无法正常行走了。这让他感到尴尬，他因此选择了隐居。"

贝利在效力桑托斯（1956-1974）和纽约宇宙队（1975-1977）的职业生涯中战绩显赫。即便是结束其足球生涯之后，他也积极活跃在公共生活领域。他经常现身于慈善活动，接拍广告，是一位深受欢迎的足球专家和采访对象，并于1995年至1998年期间担任巴西体育部长。

疾病缠身

然而近年来，贝利却一直因疾病缠身很少在公开露面。在大多数情况下，他都是因健康问题受到媒体的报道。 2014年，他因尿路感染在医院接受重症监护，去年做了一次肾结石排除手术。此外，他还多次接受髋关节手术，脊柱和膝盖也有问题，有时甚至需要坐轮椅。

1970年第三次协助巴西成为世界冠军的球王贝利

1958年，18岁的贝利进入国际足坛时，他的别具一格的打法令球迷们欣喜若狂。这位身材瘦高的前锋速度快、技术出色、动作极其敏捷。他不仅头球能力出众，而且左、右脚都可射门。贝利也是唯一一位分别在1958年的瑞典世界杯，1962年的智利世界杯和1970年的墨西哥世界杯中获得三连冠的球员。这位昔日巴西国家队的前锋在92场国际比赛中总共射入77球。

贝利要粉丝们放心

作为对其健康状况不佳的报道的反应，巴西足球神话贝利发话，让自己的粉丝们多少得到些安慰。

当地时间周四（2月13日），这位三届世界冠军发表一份书面声明称，“我挺好。今年我会庆祝80岁生日。”在这份由巴西媒体传布的声明中，贝利表示，“我有过好的日子，也有不怎么好过的日子，对我们这种岁数的人来说，委实再正常不过”。

李京慧/凝炼/叶宣 (美联社、法新社，德新社等)