賴清德返台後再軍演？中國：密切追蹤發展

（德國之聲中文網）台灣副總統賴清德出訪南美國家巴拉圭，週二（8月15日）出席該國新任總統的就職典禮，接著將過境美國舊金山，再返回台灣。同日，彭博社刊出對賴清德的專訪，內容提及他對「台灣獨立」及兩岸關係的主張，中國外交部、國台辦分別對此做出回應。

在彭博社的專訪中，賴清德表示台灣已是以「中華民國」為正式名稱的主權獨立國家，且「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，因此台灣並無宣佈獨立的必要。對此，中國國台辦發言人表示，賴清德的「台獨」思想冥頑不化，此次藉「過境竄美」鼓譟「台獨分裂謬論」，顯示他是一個「徹頭徹尾的麻煩製造者」，只會給台灣帶來兵凶戰危。

在中國外交部例行記者會上，面對記者提問中方會否在賴清德18日訪美返台後，對台灣立即展開大規模軍演，發言人汪文斌再以「麻煩製造者」稱呼賴清德，並稱此次賴清德在美從事政治活動，是「美台勾連以『過境』為幌子安排」，違反「一中原則」。

汪文斌批評，「台灣當局企圖『倚美謀獨』，美方執意『以台制華』」是「當前台海局勢持續緊張的根本原因」，呼籲美方停止與台灣任何形式的官方往來。他表示，中方密切追蹤事態發展，並將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

面對中國批評，人在巴拉圭的賴清德也做出回應。綜合台媒報導，賴清德向隨團記者表示，「中國不必把過境作為文攻武嚇藉口」，並批評「不管疑賴論或疑美論」都是中國藉以「分化台美、創造錯誤認知」的政治宣傳、意圖影響台灣的選舉。不過，賴清德也重申兩岸對話、合作的可能。

針對中國軍方動態，台灣國防部發言人孫立方15日表示，台灣此次沒有見到「相對大規模」的演習或行動，但不代表台軍將放鬆防衛或備戰的決心。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）同日也重申，過境符合美國長期的政策與做法，呼籲北京勿藉故挑釁。

台湾正副总统的过境外交 往返巴拉圭途中「低调」过境 2023年8月，台湾副总统赖清德前往巴拉圭参与新任总统就任典礼，去程过境美国纽约，回程则短暂停留旧金山。赖清德身为民进党党主席，也是下届总统选举的热门候选人，他此行保持「低调」、未安排与美国国会议员见面，但仍引发中国官方强烈不满。中国外交部发表声明谴责赖清德「窜美」，称其「顽固坚持『台独』分裂立场，是彻头彻尾的『麻烦制造者』」。台湾外交部则回应称中国无权干涉民主国家正常交往，没有理由过度反应。

台湾正副总统的过境外交 过境美国 会晤麦卡锡 台湾总统蔡英文2023年3月底至4月初访问拉美邦交国，途中顺道停留美国纽约和洛杉矶，并且与美国众议院议长麦卡锡在洛杉矶见面，这也是几十年来在美国领土会见台湾领导人的最高层级美国政治人物。当时中国外交部对此批评道：「针对美台勾连的严重错误行径，中方将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。」据华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）统计，虽然台湾总统自1994年就有过境美国纪录，但在蔡英文任内，停留美国的时间明显更长，且她每次访问都会过夜，参与的活动也更丰富。

台湾正副总统的过境外交 路途遥远 必然经停 蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。

台湾正副总统的过境外交 三角关系风向标 台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。

台湾正副总统的过境外交 足迹遍布全美 独缺首都 自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。

台湾正副总统的过境外交 美国专门修法 台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。

台湾正副总统的过境外交 私人行程 官方礼遇 李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。

台湾正副总统的过境外交 “麻烦制造者”不受欢迎 陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。

台湾正副总统的过境外交 马英九外交休兵 马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。



賴清德出席巴拉圭總統就職典禮

巴拉圭是台灣在南美洲目前唯一的邦交國。15日，賴清德出席了巴拉圭新任總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯貝尼亞）的就職典禮，席間與多國政要同台，亦與美國內政部長哈蘭（Deb Haaland）、西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）、巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）等人互動。

潘尼亞發表就職演說時兩度提到台灣，並表示巴拉圭將以地緣政治眼光，來建立聯盟及合作，尋求衡平協議，而台巴之間的友誼及合作正是例證之一。

然而，路透社報導指出，潘尼亞的政黨因支持延續與台灣的外交關係，而損害了巴拉圭對中國的穀物出口，可能讓潘尼亞在國內面臨壓力。

（路透社、美聯社、中央社等）

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