賴清德美洲行落幕 解放軍公布練兵影片

（德國之聲中文網）台灣副總統、民進黨總統候選人賴清德週五（8月18日）返抵台灣，結束過境美國、出訪巴拉圭的行程。而在賴清德此行邁入尾聲之際，解放軍東部戰區週四（17日）發布了一段1分34秒的訓練影片，標題為《閱海峽》，呈現中國軍人備戰練兵場面，並配上《年少的你啊》一曲。

中國官媒《環球網》稱，這段影片把原曲的「越海峽」改為「閱海峽」，結尾畫面寫的則是拼音「yue」，「既可以是飛躍的躍，也可以是閱兵的閱，還有可能是是約會的約、喜悅的悅……意味未來充滿著無限可能，新一代的中國軍人有信心、有實力」。

影片內並未直接提及台灣，但《環球網》報導引述了未具名的「台灣問題專家」說法，主張此時推出此片，「時機十分敏感，目的十分明確，就是要傳遞戰區對台灣問題的高度關注，是對活動頻頻的『台獨』分裂勢力的警告」。

台灣國防部15日曾表示，並未發現中國在賴清德此行期間發動相對大規模的軍演，但不代表台灣軍方將放鬆防衛或備戰的決心。

17日，中國海事局宣布18日至22日將在南海部分海域展開射擊演習；台灣國防部對此表示，該範圍屬於「近岸、例行性射擊演訓區域」，台灣將密切監控相關動態。此前，浙江海事局11日亦曾公告，12日至14日在東海指定海域舉行軍事演習。

此外，日本防衛省17日表示，首度監測到中國、俄羅斯共11艘艦艇同時穿越宮古海峽。日本研判，這可能是中俄海軍的聯合巡航，日方將持續追蹤此事。

賴清德總結出訪行程

賴清德18日清晨返回台灣桃園機場時，向媒體總結此行並聚焦於台灣與巴拉圭的友好關係；他對過境美國的行程僅簡單帶過，並未多做著墨。

據台灣中央社報導，賴清德表示台灣與巴拉圭的關係建立在民主等共同價值之上，盼持續推動雙邊交流。他還感謝僑胞「讓國際社會看到台灣」，也感謝台灣人民的努力「讓台灣的實力越來越強」。

賴清德此行在巴拉圭參加了新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯潘尼亞）的就職典禮，也與準備卸任的總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）會晤。他去程與返程曾分別過境美國紐約和舊金山，會見了美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）。

在舊金山參加僑宴時，賴清德在演說末尾表示：「我向大家承諾，未來我會竭盡所能，以和平作為燈塔，用民主當指南針，帶著台灣繼續往前進。」他也強調台灣半導體產業的實力，希望把台灣打造為「亞洲的矽谷」。羅森伯格亦提及美台高科技領域合作，並重申美國協助台灣提升自衛能力的決心「堅若磐石」。

針對賴清德過境美國，中國政府多次將之稱為「竄美」行徑，屢次形容賴清德是「麻煩製造者」，並呼籲美國不應與台灣有任何官方形式的往來。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 美国在台协会执行理事接机 8月12日，前往邦交国巴拉圭参加新任总统贝尼亚（Santiago Peña Palacios）就职典礼的台湾副总统赖清德过境纽约，并在当地短暂停留。台湾总统府发布新闻稿称，前往纽约肯尼迪国际机场接机的是台湾驻美代表萧美琴及美国在台协会(AIT)执行理事蓝莺（Ingrid Larson）。AIT主席罗森柏格（Laura Rosenberger）在社交平台X上表示，因为自己要出席妹妹的婚礼，因此无法亲自前来接机，但她将在赖清德返台过境旧金山的时候与其见面。台湾有国民党籍立委质疑赖清德过境美国的规格不如以往，疑似被美国“低调”处理。台湾外交部回应驳斥，国民党立委刻意扭曲令人遗憾。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 “当台湾安全，世界就安全，当台海和平，世界就和平” 赖清德在纽约出席侨宴时说：“当台湾安全，世界就安全，当台海和平，世界就和平。”他表示，台湾现在已经走在正确道路上，千万不要因为极权主义加大威胁的力量，就害怕、走回头路。他还感谢美方不惧压力，秉持安全、舒适、便利及尊严原则协助过境。他强调台湾安全、台海和平属于全球性议题，鼓励台湾分享民主理念、积极参加民主阵营。今年6月，赖清德在台湾参加活动时亦曾表示，有主权的和平才是真和平，让渡掉主权的是假和平，接受一个中国原则、九二共识就是让渡主权，2024年选举的关键是民主与专制的选择。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 在纽约受到台湾侨胞热烈欢迎 数百名台湾侨胞在赖清德下榻的饭店门前聚集欢迎。他们挥舞中华民国国旗、美国国旗及民主进步党党旗、高举欢迎标语，以扩音器高喊台湾加油、副总统加油等口号。赖清德向其挥手致意。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 反对者场外举牌抗议 据美国《世界日报》报道，赖清德13日在出席当地侨宴时，场外还有上百名中国侨民抗议，高举“世上只有一个中国”、“要和平，反台独”等标语，并喊“台独必亡”等口号。路透社拍摄的影像显示，现场还有民众开著一台挂著“赖清德台独龟孙滚蛋”招牌的车辆。据台湾媒体报道，为避免冲突，中国侨民被美国警方隔开在100公尺之外。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 1号象征“勇往直前” 赖清德在纽约停留期间还去观看了棒球比赛。图为他与美国在台协会执行理事蓝莺在球场的合影。赖清德身穿的球衣背后号码是1号。他也与身着11号球衣的台湾驻美代表萧美琴合影留念，引发外界对2024年台湾总统大选“赖萧配”的联想。台湾外交部还专门解释称，1号球衣象征“勇往直前”，11号则代表“脚踏实地”。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 巴拉圭新总统就职演说时两度提到台湾 15日，赖清德出席了巴拉圭新任总统贝尼亚的就职典礼。巴拉圭目前是台湾在南美洲唯一的邦交国。贝尼亚发表就职演说时两度提到台湾，并表示巴拉圭将以地缘政治眼光，来建立联盟及合作，寻求衡平协议，而台巴之间的友谊及合作正是例证之一。今年7月，贝尼亚仍在候任期间就已先期访问台湾，他强调，未来执政的5年内，巴拉圭都会跟台湾站在同一边。他也感谢台湾在经济上对巴拉圭的协助，并鼓励台湾企业赴巴拉圭投资。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 “我们不要当敌人，可以做朋友” 多年前曾自称“务实的台独工作者”的赖清德近日在接受彭博社采访时表示，他认为台湾已是一个主权独立的国家，以“中华民国”为正式名称，且“中华民国和中华人民共和国互不隶属”，因此台湾并无宣布独立的必要。此前他曾说，台湾的未来只有台湾人民才能决定。他还表示，希望世界知道他是一个“理性、稳健的领导人”。在被问对中国大陆国家主席习近平的观感，赖清德说：“我们不要当敌人，可以做朋友。我们乐见中国跟我们一样享有民主和自由。我们也愿意与中国合作推进和平与繁荣。”这一采访在8月15日播出，正值赖清德过境美国前往巴拉圭访问之际。有分析看法指出，赖清德在采访中修正自己的“台独”立场，会令华盛顿方面感到“舒心”。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 中国外交部发言人以“麻烦制造者”称呼赖清德 在中国外交部例行记者会上，面对记者提问中方会否在赖清德18日访美返台后，对台湾立即展开大规模军演，发言人汪文斌再以“麻烦制造者”称呼赖清德，并称此次赖清德在美从事政治活动，是“美台勾连以‘过境’为幌子安排”，违反“一中原则”。他表示，中方密切追踪事态发展，并将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。赖清德在巴拉圭回应表示，“中国不必把过境作为文攻武吓藉口”，并批评“不管疑赖论或疑美论”都是中国藉以“分化台美、创造错误认知”的政治宣传、意图影响台湾的选举。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 赖清德返台后再军演？ 浙江海事局8月11日发布航行警告，声称将于8月12日中午12时起至14日下午4时在宁波附近的东海四点相连的某个特定海域举行军事演习，禁止船只驶入。8月12日是赖清德过境美国纽约的动身之日。不过，台湾国防部发言人孙立方15日表示，台湾此次没有见到“相对大规模”的（解放军）演习或行动，但不代表台军将放松防卫或备战的决心。也有分析看法认为，中国军方可能再次比照今年4月的做法，在台湾总统蔡英文过境洛杉矶返回台湾之后，解放军在台湾周边海空域举行了为期三天的大规模军演。



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