賴清德當選 中國輿論失望中仍有期待

（德國之聲中文網）2024年台灣總統和國會選舉結果週六（1月13日）出爐，民進黨的賴清德、蕭美琴以約40%的得票率當選。日本、美國等國皆向賴清德表示祝賀，遭中國批評是「干涉中國內政」、「違反一中原則」。中國外交部長王毅14日則稱，不管選舉結果如何，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實。部分時政評論人士則表達了「失望中仍帶有期待」的看法。

據中國外交部新聞稿，王毅在開羅同埃及外長舒克里會談後共同會見記者時表示，「台灣地區選舉是中國的地方事務」。他稱「台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更不是」，並強調台獨「從來不可能成事，過去不能，未來更絕無可能」。同日，中國外交部也以發言人的名義發表聲明主張，「一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針」。

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中國輿論失望

有專家在選前向DW指出，今年中國輿論對於台灣選舉的關注度不如以往，而且存在官方管制措施。而在選後，在中國官媒相關報導的微博或微信文章下方，仍對這次的選舉有不少留言，但都被「管制」。在央視的新聞報導下方，清一色只出現「只有一個中國」的留言。

中國官媒環球時報也罕見未對選舉結果發表「社評」，顯示中國官方可能如選前學者向DW表明的說法，有意對於這次的選舉結果低調處理。

而在「環球網」微博的留言和轉發評論中，可以看到一部分中國網友表達看法或疑問，例如實名認證為移動互聯網分析師、擁有近百萬紛絲的「來去之間」就問道：「那立法院長是國民黨？」也有其他網友表明「國民黨越混越差」、「國民黨真不爭氣」等看法。

不過，更多的相關言論則是支持中國統一的看法，強調「台灣統一越來越近了」、「祖國統一是必然」、「祖國統一與台灣目前選舉沒什麼關係，無論誰上台，祖國必將統一！」

對此，從事金融業的南京民眾江小姐向DW表示，自己從2000年就開始關注台灣選舉，這次也和朋友一起觀看投票結果，「感覺有些人很失望」。

她認為，連國台辦在選後的回應，都與4年前相當類似，有些朋友則對此相當不滿。這次的選舉結果，也導致很多人批評國台辦多年的「惠台政策」已無效。

專家仍表示期待

受到中國官方政策影響，針對本次台灣選舉發表看法的中國專家或時政評論員，沒有過去幾屆大選來得多，但仍有少數有相關政治背景的人，願意公開表達他們的看法。

筆名「兔主席」的中國政治專欄作家任意，是中共開國元老之一、中共廣東省委前第一書記任仲夷之孫，擁有美國哈佛大學的學經歷，在微博擁有180萬粉絲。任意在選前預測國民黨仍有機會獲勝，但結果並非如此，他也刪除了選前1天發表的文章。不過，他在選後也發表了最新分析。

任意在14日發表、名為「台灣選舉：一點分析、思考與展望」的文章中，仍然保持了相對正向和樂觀的看法。他認為，「過去八年，台灣民眾對民進黨是不滿意的」，而「下架民進黨」才是真正的主流民意。他也主張，民進黨的執政基礎已被顯著削弱，不能再宣稱代表台灣多數民意。

筆名「且十」的上海海峽兩岸研究會駐會副會長顧祖華，15日也在微信公眾號發表「現在更需要藍白合」的文章，表明了雖然賴清德勝選，但他對於於國民黨和民眾黨未來可能在立法院的合作，仍有些許期待。

文章中說，「國民黨現在的任務還不是檢討大選為什麼輸，更不是把責任推給民眾黨柯文哲抓戰犯，而是再次與民眾黨柯文哲談合作的時候」。他認為，「談成藍白合，發揮好在野制衡，台灣才有希望，和平才有希望」。

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