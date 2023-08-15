賴清德欲登台灣總統大位 道阻且長？

（德國之聲中文網）作為台灣明年總統大選候選人之一的台灣副總統賴清德，多年前曾自稱「務實的台獨工作者」，這番言論不僅挑動中國的敏感神經，也成為台灣選戰關注重點。在彭博社週二（8月15日）刊登的訪問中，賴清德闡明他對台灣主權議題的論述，並表示他無意更動「中華民國」的名稱。

賴清德向彭博社重申，他認為台灣已是一個主權獨立的國家，以「中華民國」為正式名稱，且「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，因此台灣並無宣布獨立的必要。此前他曾說，台灣的未來只有台灣人民才能決定。

賴清德在訪問中表示，他會延續台灣現任總統蔡英文的路線，「用『中華民國（台灣）』這個詞來形容我們的國家」，「沒有改變我們國家名稱的計劃」。

在2020年台灣總統大選中，蔡英文與賴清德拿下817萬票的歷史新高票數，順利連任。不過，賴清德若想在此次大選中延續這樣的氣勢，他選擇延續蔡英文的兩岸論述，是否有利？在問鼎台灣總統大位這條路上，賴清德還有哪些挑戰需要面對？

改走中間路線的「台獨金孫」？

賴清德多年前「務實台獨」的說法，以及他與台灣獨派大老的緊密關係，讓他染上濃厚的「台獨」色彩，有輿論更稱他為「台獨金孫」。不過，在台灣「三立電視台」8月初播出的電視專訪中，賴清德表示不接受「台獨金孫」的標籤。

近來賴清德不斷重申在台灣主權、兩岸關係方面，他將延續「蔡英文路線」、不需要也不會宣布「台獨」，且主張維持兩岸現狀。這樣的論述雖獲得部分支持者認同，卻讓擔憂中方反應的選民感到忌憚，獨派人士對於賴清德逐漸往「中間路線」靠攏的兩岸政見也不無質疑。

台媒「中時新聞」報導，主張並致力推動「台灣建國」的組織「台灣國辦公室」質疑，該組織雖認同賴清德是2024年大選中，唯一可以維持台灣自由民主生活方式、不被中國併吞的候選人，也贊同其對「台灣與中國互不隸屬」的定調，但並不認同賴清德聲稱「台灣已是主權獨立國家、名為『中華民國』」且不須再主張獨立的說法。

該組織批評賴清德這樣的論述「愧對民進黨的創黨黨綱」，並反問道，「台灣若已獨立，那麼『台灣獨立日』是哪一天」？

對賴清德而言，如何一邊吸引中間選民支持，一邊維持獨派票源，將是一大挑戰。此外，中國對賴清德的態度，也可能被部分選民納入考量。

目前賴清德正在拜訪台灣的南美友邦巴拉圭，中途停留美國紐約與舊金山；而蔡英文在2020年總統大選前，也曾在美洲之旅期間過境美國。對此，中國皆以「竄美」、「挾洋自重」等說法批評，一貫「堅決反對台美間的官方往來」，並對美方提出「嚴正交涉」。除此之外，本次賴清德過境美國，中國外交部還多次提及其對賴清德定位是「麻煩製造者」，稱其頑固「台獨分裂立場」將破壞台海和平穩定。中國對賴清德「台獨」立場的關注，可能牽動部分選民的投票意向。

台湾正副总统的过境外交 往返巴拉圭途中「低调」过境 2023年8月，台湾副总统赖清德前往巴拉圭参与新任总统就任典礼，去程过境美国纽约，回程则短暂停留旧金山。赖清德身为民进党党主席，也是下届总统选举的热门候选人，他此行保持「低调」、未安排与美国国会议员见面，但仍引发中国官方强烈不满。中国外交部发表声明谴责赖清德「窜美」，称其「顽固坚持『台独』分裂立场，是彻头彻尾的『麻烦制造者』」。台湾外交部则回应称中国无权干涉民主国家正常交往，没有理由过度反应。

台湾正副总统的过境外交 过境美国 会晤麦卡锡 台湾总统蔡英文2023年3月底至4月初访问拉美邦交国，途中顺道停留美国纽约和洛杉矶，并且与美国众议院议长麦卡锡在洛杉矶见面，这也是几十年来在美国领土会见台湾领导人的最高层级美国政治人物。当时中国外交部对此批评道：「针对美台勾连的严重错误行径，中方将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。」据华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）统计，虽然台湾总统自1994年就有过境美国纪录，但在蔡英文任内，停留美国的时间明显更长，且她每次访问都会过夜，参与的活动也更丰富。

台湾正副总统的过境外交 路途遥远 必然经停 蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。

台湾正副总统的过境外交 三角关系风向标 台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。

台湾正副总统的过境外交 足迹遍布全美 独缺首都 自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。

台湾正副总统的过境外交 美国专门修法 台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。

台湾正副总统的过境外交 私人行程 官方礼遇 李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。

台湾正副总统的过境外交 “麻烦制造者”不受欢迎 陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。

台湾正副总统的过境外交 马英九外交休兵 马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。



民調領先卻無突破

台灣「美麗島電子報」7月的民調顯示，在競選者維持3人的情形下，賴清德有35.1%的支持度，領先於柯文哲的24%、侯友宜的19.9%；台灣民意基金會的7月民調數字則顯示，有36.4%的選民支持賴清德，柯、侯則分別有27.8%、20.2%。

賴清德自宣布參選起，多數民調顯示他維持領先地位。不過，最近數月間，他的民調持續在35%至36%間徘徊、未能繼續上升，距「蔡賴配」於2020大選近58%的得票率仍有一段不小的差距。若其他競選對手有任何變動，或是台灣政局、兩岸局勢出現變數，可能衝擊賴清德的選情。

有觀察認為，賴清德若希望突破「民調卡關」的現狀，需要從兩岸等政見論述、個人政治形象下手，走出「同溫層」，並吸引年輕、中間選民，同時鞏固賴清德的現有支持者，以及民進黨基本盤的黏著度。

赖清德过境美国受到当地侨民欢迎

性平形象需靠副手補足？

台灣自5月底掀起的MeToo風潮，促使性別成為本屆選戰強打議題。當時最初的幾位發聲者曾是民進黨幕僚，而針對黨內性騷擾醜聞，蔡英文、賴清德也以正副總統及前後任黨主席身分，多次為此道歉。在此之前，民進黨內的性別平等意識亦曾引發外界關注，例如上一屆總統大選民進黨黨內初選階段，支持賴清德的民進黨大老辜寬敏曾稱女性「不適任總統」、要求蔡英文「退位做國母」。

近期，賴清德除了積極參與政府、民進黨內的性別平權活動，也有外界傳言稱，他可能選擇女性擔任副手，以中和陽剛的「老綠男」形象。

綜合多家台媒報導，目前民進黨內最有可能擔任賴清德副手的人選有二，分別是台灣駐美代表蕭美琴及前文化部長鄭麗君。

台灣「鏡傳媒」3月曾引述數名綠營人士說法報導，蕭美琴與鄭麗君既身為女性，且派系色彩不濃厚，有助於黨內團結；此外，她們也各有優勢——前者在外交場域的能力獲民進黨內及外交界認可，後者則深耕文化圈、青年族群，可望吸引年輕、藝文界選票。然而，蕭美琴曾於2月否認有意參選，鄭麗君5月亦稱暫無參選想法。

（綜合報導）

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