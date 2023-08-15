賴清德欲登台灣總統大位 道阻且長？

台灣副總統賴清德近日接受彭博社專訪，重申他對「台灣獨立」和兩岸關係的立場。作為民調領先的2024年台灣總統候選人，賴清德走中間路線，會贏得更多選民支持，還是丟失民進黨基本盤？
（德國之聲中文網）作為台灣明年總統大選候選人之一的台灣副總統賴清德，多年前曾自稱「務實的台獨工作者」，這番言論不僅挑動中國的敏感神經，也成為台灣選戰關注重點。在彭博社週二（8月15日）刊登的訪問中，賴清德闡明他對台灣主權議題的論述，並表示他無意更動「中華民國」的名稱。
賴清德向彭博社重申，他認為台灣已是一個主權獨立的國家，以「中華民國」為正式名稱，且「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，因此台灣並無宣布獨立的必要。此前他曾說，台灣的未來只有台灣人民才能決定。
賴清德在訪問中表示，他會延續台灣現任總統蔡英文的路線，「用『中華民國（台灣）』這個詞來形容我們的國家」，「沒有改變我們國家名稱的計劃」。
在2020年台灣總統大選中，蔡英文與賴清德拿下817萬票的歷史新高票數，順利連任。不過，賴清德若想在此次大選中延續這樣的氣勢，他選擇延續蔡英文的兩岸論述，是否有利？在問鼎台灣總統大位這條路上，賴清德還有哪些挑戰需要面對？
賴清德多年前「務實台獨」的說法，以及他與台灣獨派大老的緊密關係，讓他染上濃厚的「台獨」色彩，有輿論更稱他為「台獨金孫」。不過，在台灣「三立電視台」8月初播出的電視專訪中，賴清德表示不接受「台獨金孫」的標籤。
近來賴清德不斷重申在台灣主權、兩岸關係方面，他將延續「蔡英文路線」、不需要也不會宣布「台獨」，且主張維持兩岸現狀。這樣的論述雖獲得部分支持者認同，卻讓擔憂中方反應的選民感到忌憚，獨派人士對於賴清德逐漸往「中間路線」靠攏的兩岸政見也不無質疑。
台媒「中時新聞」報導，主張並致力推動「台灣建國」的組織「台灣國辦公室」質疑，該組織雖認同賴清德是2024年大選中，唯一可以維持台灣自由民主生活方式、不被中國併吞的候選人，也贊同其對「台灣與中國互不隸屬」的定調，但並不認同賴清德聲稱「台灣已是主權獨立國家、名為『中華民國』」且不須再主張獨立的說法。
該組織批評賴清德這樣的論述「愧對民進黨的創黨黨綱」，並反問道，「台灣若已獨立，那麼『台灣獨立日』是哪一天」？
對賴清德而言，如何一邊吸引中間選民支持，一邊維持獨派票源，將是一大挑戰。此外，中國對賴清德的態度，也可能被部分選民納入考量。
目前賴清德正在拜訪台灣的南美友邦巴拉圭，中途停留美國紐約與舊金山；而蔡英文在2020年總統大選前，也曾在美洲之旅期間過境美國。對此，中國皆以「竄美」、「挾洋自重」等說法批評，一貫「堅決反對台美間的官方往來」，並對美方提出「嚴正交涉」。除此之外，本次賴清德過境美國，中國外交部還多次提及其對賴清德定位是「麻煩製造者」，稱其頑固「台獨分裂立場」將破壞台海和平穩定。中國對賴清德「台獨」立場的關注，可能牽動部分選民的投票意向。
台灣「美麗島電子報」7月的民調顯示，在競選者維持3人的情形下，賴清德有35.1%的支持度，領先於柯文哲的24%、侯友宜的19.9%；台灣民意基金會的7月民調數字則顯示，有36.4%的選民支持賴清德，柯、侯則分別有27.8%、20.2%。
賴清德自宣布參選起，多數民調顯示他維持領先地位。不過，最近數月間，他的民調持續在35%至36%間徘徊、未能繼續上升，距「蔡賴配」於2020大選近58%的得票率仍有一段不小的差距。若其他競選對手有任何變動，或是台灣政局、兩岸局勢出現變數，可能衝擊賴清德的選情。
有觀察認為，賴清德若希望突破「民調卡關」的現狀，需要從兩岸等政見論述、個人政治形象下手，走出「同溫層」，並吸引年輕、中間選民，同時鞏固賴清德的現有支持者，以及民進黨基本盤的黏著度。
台灣自5月底掀起的MeToo風潮，促使性別成為本屆選戰強打議題。當時最初的幾位發聲者曾是民進黨幕僚，而針對黨內性騷擾醜聞，蔡英文、賴清德也以正副總統及前後任黨主席身分，多次為此道歉。在此之前，民進黨內的性別平等意識亦曾引發外界關注，例如上一屆總統大選民進黨黨內初選階段，支持賴清德的民進黨大老辜寬敏曾稱女性「不適任總統」、要求蔡英文「退位做國母」。
近期，賴清德除了積極參與政府、民進黨內的性別平權活動，也有外界傳言稱，他可能選擇女性擔任副手，以中和陽剛的「老綠男」形象。
綜合多家台媒報導，目前民進黨內最有可能擔任賴清德副手的人選有二，分別是台灣駐美代表蕭美琴及前文化部長鄭麗君。
台灣「鏡傳媒」3月曾引述數名綠營人士說法報導，蕭美琴與鄭麗君既身為女性，且派系色彩不濃厚，有助於黨內團結；此外，她們也各有優勢——前者在外交場域的能力獲民進黨內及外交界認可，後者則深耕文化圈、青年族群，可望吸引年輕、藝文界選票。然而，蕭美琴曾於2月否認有意參選，鄭麗君5月亦稱暫無參選想法。
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