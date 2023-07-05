賴清德投書支持兩岸現狀 不排除與北京對話

（德國之聲中文網）台灣現任副總統、2024年民進黨總統候選人賴清德週二（7月4日）以〈我保衛台海和平的計畫〉為題，投書《華爾街日報》，強調自己堅定捍衛台灣和平穩定和民主成就，並重申應維持兩岸現狀，但也「不排除在基於互利、尊嚴且沒有先決條件下，與對岸展開對話」。

「對民主的關照必須要從自家開始。作為醫生，我從不會在沒有治療計畫的情況下醫治病人。」醫師出身的賴清德為兩岸和平提出「4大支柱」解方：提升台灣的嚇阻力；強化供應鏈安全；建立與民主國家的夥伴關係；推動務實、一致的兩岸政策。

賴清德表示：「沒有人樂見一個具威脅性的中國，但這是我們面臨的現實。」他指出，中國軍機和軍艦仍每日穿越台灣附近海空，兩岸經濟上的緊張關係也在持續，這提醒台灣人：「現在所享受的民主與自由絕對不能視為理所當然。」

賴清德稱，面對北京的軍事與經濟施壓，「維持務實及一致性的兩岸政策」是首要之務，且不排除跟中國對話，但對話基礎應是互利、尊嚴且不設前提。

現任台灣總統蔡英文執政約8年來，多次表明願意尋求「不預設政治前提」、具建設性的兩岸和平對話，但中國仍強調對話應基於「一中原則」與「九二共識」。

國台辦發言人朱鳳蓮2020年曾稱，兩岸關係緊張的根源是民進黨「單方面破壞兩岸對話協商的共同政治基礎」：「否認『九二共識』、背離一個中國原則，任何對話交往都無從談起。」

各界怎麼看賴清德投書？

賴清德投書中的主張，很大程度上延續了蔡英文的政策，兩人皆強調國防改革，並認為應透過與民主盟友的頻繁往來，提高台灣在國際上的地位。

台灣外交部政務次長李淳週二（4日）告訴駐台外媒記者，七國集團（G7）5月的峰會聲明顯示，國際上逐漸出現共識，認為台海和平穩定對於國際安全與繁榮「不可或缺」。

李淳指出，今年至少已有40個外國訪團到台灣。根據台灣總統府，蔡英文4日會晤美國眾院共和黨研究委員會（RSC）主席赫恩（Kevin Hern），3日接見了日本「立憲・維新・國民超黨派台灣訪問團」；加拿大眾院亦有跨黨派訪團赴台，預計停留至7月9日。

彭博社分析，賴清德的投書向美國及其盟友釋出訊號，展現他贊同美國對台灣的其中一項主要立場。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）6月曾重申，美方仍堅定致力於維護台海現狀。報導稱，奧斯汀雖批評中國在區域進行「霸凌」，但美國也希望確保台灣不會「不必要地引起北京的敵意」；而美國總統拜登（Joe Biden）則多次表示，若台灣遭到侵略，美國會保衛台灣。

據台灣中央社報導，華府智庫德國馬歇爾基金會學者葛來儀（Bonnie Glaser）認為，賴清德說願意以互利、尊嚴為基礎跟北京對話，這樣的主張「會受到華府的歡迎」，因為這代表賴清德將堅持蔡英文處理兩岸關係的核心原則。葛來儀表示，此文「應只是賴清德政策議程規劃的第一步」，可能在他未來過境美國時，會提出更多有關兩岸關係、台灣的國際角色等願景。

路透社引述消息人士說法稱，賴清德預計8月造訪美國；台灣的總統候選人傳統上都會訪美，商討其外交政策議程。

近期台灣的主流民調顯示，現階段3位總統參選人之中，民進黨的賴清德和民眾黨的柯文哲，支持度領先於國民黨的侯友宜。根據台灣民意基金會6月20日公布的數字，賴清德支持度為36.5%、柯文哲29.1%、侯友宜20.4%；較親國民黨的台媒TVBS在6月16日的民調則指出，柯文哲的支持度是33%、賴清德30%，侯友宜則是23%。

相較於賴清德，侯友宜較缺乏具體的兩岸政策。不過，侯友宜週一（3日）做出較為明確的表態，稱「接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識，更堅決反對蔡英文汙名化的九二共識」。

柯文哲則稱「九二共識」有多種版本，但他認為不應執著於名詞，而應恢復兩岸實質交流。近期柯文哲拋出討論，主張應重啟《海峽兩岸服務貿易協議》（簡稱服貿），再度掀起爭議，並遭民進黨批評。

台湾"反服贸"学运图片纪录 "反服贸"抗议人群闯入台湾立法院 立法院审查《两岸服务贸易协议》以来，争议不断。尽管反对派认为两岸服贸协议会伤害台湾的中小企业和台湾经济，但3月17日立法院联席会在朝野混战中仍通过将该协议送交院会存查。为表示抗议，约200名以学生为主的抗议群众次日晚间冲进立法院，并与院内警方发生堆挤冲撞。

台湾"反服贸"学运图片纪录 拉起横幅占领议事厅 反对两岸服务贸易协议黑箱作业的抗议人群原本在立法院外举办"反服贸晚会"，不料200多名学生竟无预警翻墙硬闯立法院，击破议场玻璃后，直接冲进国会议事厅，强行占领主席台，拉起布条表达要求。他们呼吁马英九总统响应要求。

台湾"反服贸"学运图片纪录 社会反应不一 学生和社运人士占领立法院，社会对此反应两极，支持的民众认为执政党太过蛮干，服贸协议应逐条审查，但反对瘫痪立法院的人认为，不该使用暴力表达抗议，破坏立法院桌椅计算机设备，也不是民主的表现。

台湾"反服贸"学运图片纪录 马英九坚持"服贸" 台湾总统马英九23日上午在总统府召开国际记者会指出，台湾发展民主得来不易，学生不该因为对两岸服务贸易协议审查程序不满就违法占领国会。他另外强调，台湾是一个小而开放的经济体，经济活动七成仰赖国际贸易，两岸服贸协议对台湾有其必要性。

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台湾"反服贸"学运图片纪录 反服贸学生号召罢课罢工 经警察强力驱逐，抗议人群暂时退守立法院。然而，学生们不但没有散场的打算，还扩大要求罢工、罢课。

台湾"反服贸"学运图片纪录 马英九愿意与学生代表对话 3月25日，马英九办公室发言人李佳霏表示，“立法院”议场仍陷入瘫痪，冲击立法机构运作与当局施政，马英九愿在不预设任何前提下，邀请学生代表来马英九办公室对话化解僵局，助立法机构恢复正常。李佳霏还说，学生如果有正面回应，马英九办公室会派代表前往邀请。

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