 賴清德投書支持兩岸現狀 不排除與北京對話 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.07.2023

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賴清德投書支持兩岸現狀 不排除與北京對話

台灣副總統賴清德在《華爾街日報》投書中提出「4大支柱」，對台海和平提出方案。他寫道，兩岸現狀符合「中華民國台灣」與國際社會的最佳利益，且「不排除」在無先決條件的狀況下跟北京對話。各界怎麼看這份投書？

4月12日，民進黨召開記者會，提名現任台灣副總統賴清德參選2024年總統大選。

4月12日，民進黨召開記者會，提名現任台灣副總統賴清德參選2024年總統大選。

（德國之聲中文網）台灣現任副總統、2024年民進黨總統候選人賴清德週二（7月4日）以〈我保衛台海和平的計畫〉為題，投書《華爾街日報》，強調自己堅定捍衛台灣和平穩定和民主成就，並重申應維持兩岸現狀，但也「不排除在基於互利、尊嚴且沒有先決條件下，與對岸展開對話」。

「對民主的關照必須要從自家開始。作為醫生，我從不會在沒有治療計畫的情況下醫治病人。」醫師出身的賴清德為兩岸和平提出「4大支柱」解方：提升台灣的嚇阻力；強化供應鏈安全；建立與民主國家的夥伴關係；推動務實、一致的兩岸政策。

賴清德表示：「沒有人樂見一個具威脅性的中國，但這是我們面臨的現實。」他指出，中國軍機和軍艦仍每日穿越台灣附近海空，兩岸經濟上的緊張關係也在持續，這提醒台灣人：「現在所享受的民主與自由絕對不能視為理所當然。」

賴清德稱，面對北京的軍事與經濟施壓，「維持務實及一致性的兩岸政策」是首要之務，且不排除跟中國對話，但對話基礎應是互利、尊嚴且不設前提。

現任台灣總統蔡英文執政約8年來，多次表明願意尋求「不預設政治前提」、具建設性的兩岸和平對話，但中國仍強調對話應基於「一中原則」與「九二共識」。

國台辦發言人朱鳳蓮2020年曾稱，兩岸關係緊張的根源是民進黨「單方面破壞兩岸對話協商的共同政治基礎」：「否認『九二共識』、背離一個中國原則，任何對話交往都無從談起。」

賴清德的投書回顧自己從醫生到從政的經歷，自認「角色定位與當年維護台海安全的政治前輩一樣」，堅定捍衛台灣民主。圖為台北市一景。（資料照）

賴清德的投書回顧自己從醫生到從政的經歷，自認「角色定位與當年維護台海安全的政治前輩一樣」，堅定捍衛台灣民主。圖為台北市一景。（資料照）

各界怎麼看賴清德投書？

賴清德投書中的主張，很大程度上延續了蔡英文的政策，兩人皆強調國防改革，並認為應透過與民主盟友的頻繁往來提高台灣在國際上的地位

台灣外交部政務次長李淳週二（4日）告訴駐台外媒記者，七國集團（G7）5月的峰會聲明顯示，國際上逐漸出現共識，認為台海和平穩定對於國際安全與繁榮「不可或缺」。

李淳指出，今年至少已有40個外國訪團到台灣。根據台灣總統府，蔡英文4日會晤美國眾院共和黨研究委員會（RSC）主席赫恩（Kevin Hern），3日接見了日本「立憲・維新・國民超黨派台灣訪問團」；加拿大眾院亦有跨黨派訪團赴台，預計停留至7月9日。

台灣總統蔡英文6月28日會晤美國眾院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）。根據台灣外交部，羅傑斯率領的訪團是近年最大規模的美國國會訪團。

台灣總統蔡英文6月28日會晤美國眾院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）。根據台灣外交部，羅傑斯率領的訪團是近年最大規模的美國國會訪團。

彭博社分析，賴清德的投書向美國及其盟友釋出訊號，展現他贊同美國對台灣的其中一項主要立場。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）6月曾重申，美方仍堅定致力於維護台海現狀。報導稱，奧斯汀雖批評中國在區域進行「霸凌」，但美國也希望確保台灣不會「不必要地引起北京的敵意」；而美國總統拜登（Joe Biden）則多次表示，若台灣遭到侵略，美國會保衛台灣。

據台灣中央社報導，華府智庫德國馬歇爾基金會學者葛來儀（Bonnie Glaser）認為，賴清德說願意以互利、尊嚴為基礎跟北京對話，這樣的主張「會受到華府的歡迎」，因為這代表賴清德將堅持蔡英文處理兩岸關係的核心原則。葛來儀表示，此文「應只是賴清德政策議程規劃的第一步」，可能在他未來過境美國時，會提出更多有關兩岸關係、台灣的國際角色等願景。

路透社引述消息人士說法稱，賴清德預計8月造訪美國；台灣的總統候選人傳統上都會訪美，商討其外交政策議程。

近期台灣的主流民調顯示，現階段3位總統參選人之中，民進黨的賴清德和民眾黨的柯文哲，支持度領先於國民黨的侯友宜。根據台灣民意基金會6月20日公布的數字，賴清德支持度為36.5%、柯文哲29.1%、侯友宜20.4%；較親國民黨的台媒TVBS在6月16日的民調則指出，柯文哲的支持度是33%、賴清德30%，侯友宜則是23%。

相較於賴清德，侯友宜較缺乏具體的兩岸政策。不過，侯友宜週一（3日）做出較為明確的表態，稱「接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識，更堅決反對蔡英文汙名化的九二共識」。

柯文哲則稱「九二共識」有多種版本，但他認為不應執著於名詞，而應恢復兩岸實質交流。近期柯文哲拋出討論，主張應重啟《海峽兩岸服務貿易協議》（簡稱服貿），再度掀起爭議，並遭民進黨批評。

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（綜合報導）

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