賴清德參加紐約僑宴 反對者場外舉牌抗議

（德國之聲中文網）台灣副總統、民進黨2024年總統候選人賴清德週日（8月13日）過境美國紐約時表示，「當台灣安全，世界就安全，當台海和平，世界就和平」。他說，台灣現在已經走在正確道路上，千萬不要因為極權主義加大威脅的力量，就害怕、走回頭路。

據台灣中央社報導，賴清德週五（12日）從台灣啟程前往南美洲國家巴拉圭，參加該國新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮，去程過境美國紐約。當地時間13日，賴清德出席了在紐約曼哈頓舉行的僑宴。

賴清德在僑宴致詞時，感謝美方不懼壓力，秉持安全、舒適、便利及尊嚴原則協助過境。他強調台灣安全、台海和平屬於全球性議題，鼓勵台灣分享民主理念、積極參加民主陣營。

台灣駐美代表蕭美琴則說，相信台美關係在台灣政府、台灣僑胞及台灣人民共同努力下，會一步步持續深化、茁壯。

美國在台協會（AIT）由執行理事藍鶯（Ingrid Larson）出席了紐約台灣僑宴並代表致詞。她說，美國對台政策關鍵部分是鼓勵將台灣納入國際組織，鼓勵台灣持續與巴拉圭等外交夥伴往來，「台灣人民值得參與國際社會，國際社會因應全球挑戰時，也需要台灣的關鍵支持」。

AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）雖然並未出席，但她以預錄的影片在僑宴上發表致詞，稱台灣是印太地區民主燈塔，美台友誼歷久不衰、堅若磐石，並預告本週稍晚、賴清德從巴拉圭返程再度過境美國時，兩人將在舊金山見面。

示威者抗議

有觀察認為，相較於今年4月台灣總統蔡英文過境美國時，親中派的激進愛國人士（俗稱「小粉紅」）在美國如影隨形抗議，本次賴清德訪美遭遇到的抗議減少許多。

台灣中央社指出，賴清德抵達下榻紐約的飯店時，場外上百名台灣僑胞熱烈歡迎，但未見抗議人士。而對於這次抗議較為低調，台灣《上報》主筆李濠仲發表評論認為，抗議人士的戰術迴避不無道理，因為2019爭取連任的蔡英文過境紐約，抗議隊伍讓台灣民眾反感，形同「助選」蔡英文。

據美國《世界日報》報導，賴清德13日在出席當地僑宴時，除了有近700名台僑到場與會外，場外還有上百名中國僑民抗議，高舉「世上只有一個中國」、「要和平，反台獨」等標語，並喊「台獨必亡」等口號。

路透社拍攝的影像顯示，現場還有民眾開著一台掛著「賴清德台獨龜孫滾蛋」招牌的車輛。據台灣媒體報導，為避免衝突，中國僑民被美國警方隔開在100公尺之外。

在台僑陸續到場參加僑宴時，與部分中國僑民爆發口角，其中，支持賴清德參選的團體「美東信賴之友會」成員在會場外受訪時，曾遭到1名華裔婦人嗆聲；也有台灣僑民高舉中華民國國旗與民進黨旗揮舞反制。

中方軍演應對

中國浙江海事局11日發表公告指出， 8月12日中午12時至8月14日下午16時為止，將在指定海域舉行軍事演習，並禁止船隻駛入演習範圍。一般認為，這是為了對應賴清德過境美國的行動。

美國《華爾街日報》報導，中國以3天的軍演作為回應，並發出一系列譴責，聲稱對台灣擁有主權；不過，北京的激進回應可能會重新引發與美國的緊張關係，並在台灣總統選舉中適得其反。

北京多次警告美國，不要允許賴清德在往返巴拉圭的途中在美國停留，並譴責這條路線具有挑釁性。在賴清德出訪前幾天，中國軍隊加大了對台灣附近空域和水域的出動力度，官方電視台還發布了一部紀錄片，士兵們表示願意在攻擊台灣時犧牲生命。

不過專家認為，北京這次對於賴清德過境美國，並不會反應過度，而是只會採取適當的行動對應。新加坡南洋理工大學研究中國外交政策的助理教駱明輝（Dylan Loh）表示，「目前與華盛頓建立更好的關係符合北京的利益」。

澳大利亞國立大學政治學者宋文笛也表示，如果中國反應強烈，「實際上會對北京產生適得其反的效果」。

美國國務院沒有回應《華爾街日報》和台灣中央社對於中國軍演問題的置評。

台灣國防部11日發表新聞稿指出，台灣軍方運用聯合情監偵手段，可綿密掌握臺海周邊情勢，包含解放軍區域性例行演訓，將持續監控、適切應處。

未能與賀錦麗再見面

據台灣中央社報導，美國總統拜登（Joe Biden）已於12日宣布，前往巴拉圭祝賀的美方代表團將由美國內政部長哈蘭（Deb Haaland）率領，美國駐巴拉圭大使奧斯特菲爾德（Marc Ostfield）、聯邦眾議員杜瑞絲（Norma Torres）等人也將出席。如此一來，賴清德可能無緣與美國副總統哈里斯（Kamala Harris，另譯賀錦麗）再次同台。

賴清德去年年初代表台灣政府出席宏都拉斯新任總統卡斯特羅（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）就職典禮時，曾與賀錦麗短暫寒暄致意，這是台美副總統首次在國際場合自然互動。

美國國務院發言人11日在回覆台灣中央社郵件詢問時表示，台灣高階官員過境美國符合長期慣例、美國與台灣非官方關係，以及美國的一個中國政策不變。美方也強調，賴清德的過境符合台灣副總統過境慣例。

（綜合報導）

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