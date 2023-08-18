賴清德低調過境美國 「疑賴」或更「信賴」？

（德國之聲中文網）台灣副總統賴清德剛結束巴拉圭出訪行程，週五（8月18日）凌晨返抵台灣。由於賴清德有意角逐台灣2024年總統大選、多年前又曾自稱「務實的台獨工作者」，他此次過境美國的動向、美方的接待規格、中方的反應，都引發外界關注。

多名專家皆認為，賴清德此行雖然刻意低調，但藉著美洲之行與彭博社的專訪，打了一套「組合拳」，意在傳遞自己是「穩定的總統候選人」的訊息。

賴清德此行收穫

德國馬歇爾基金會的台灣專家葛來儀（Bonnie Glaser）告訴DW，此次賴清德在美國的過境行程十分低調，據悉並未會見任何美國國會議員、所有會議也都閉門舉行；這不僅是賴清德及其團隊的意思，台灣及拜登政府在此事上的看法也十分一致。她說，賴清德此行「發出的訊息是為了讓美國放心——他若當選，將追隨台灣總統蔡英文的腳步⋯⋯與美國保持非常密切的關係，也奉行維持台海現狀的政策」。

台灣東吳大學政治系助理教授陳方隅也向DW表示，賴清德此行低調行事，最大的收穫除了「讓美國更放心」，更展示「台灣跟美國可以共同地來控管兩岸衝突的風險」，亦透過與彭博社的專訪呈現自己「可以完全地繼承蔡英文路線這樣的形象」。

賴清德出訪期間，彭博社刊出他行前接受的專訪。賴清德在訪問中解釋所謂「務實台獨工作者」的意涵，並重申「台灣已是一個主權獨立國家」的主張，因此他不會、也沒有必要另行宣布「台灣獨立」，更無意更動「中華民國」名稱。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛向DW分析，對於台灣內部而言，賴清德意在證明他是個可以管理外交議題的總統人選。在中美關係相對緊張之際，他若能順利完成對美外交、又能將此事的緊張程度控管在合理範圍內，將有利他後續的選情。

宋文笛說，對外，賴清德此行刻意低調便是在向美國證明：「表演式的政治，或者從外交議題上高調得分」均非其興趣所在；相對地，他將「盡量維持穩定」放在優先位置，是一個務實、值得長期合作的夥伴。

美國低調有何考量？

這趟7天6夜的美洲之行，賴清德兩度過境美國。去程過境紐約時，美方僅派出美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機，引發部分輿論揣測，亦有中國評論質疑，美方因賴清德的「台獨」說，而對他有所忌憚、降低接待規格。

台美關係專家陳方隅說，美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在舊金山會見賴清德一事，已讓這樣的臆測不攻自破。

賴清德回程途中，過境舊金山短暫停留。期間羅森柏格、台灣駐美代表蕭美琴皆前往迎接，賴清德也與羅森伯格共同出席當地台僑晚宴。陳方隅表示，此前羅森柏格已特別發文解釋，她是為了參加妹妹的婚禮才未能在紐約接待賴清德，此舉已展現了美方表達「並非刻意冷遇」賴清德的十足誠意；且據過去美台互動的傳統，台灣高級官員赴美時，本就都由美國在台協會首長接待，此次安排符合慣例、並無任何待遇縮水的疑慮。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 美国在台协会执行理事接机 8月12日，前往邦交国巴拉圭参加新任总统贝尼亚（Santiago Peña Palacios）就职典礼的台湾副总统赖清德过境纽约，并在当地短暂停留。台湾总统府发布新闻稿称，前往纽约肯尼迪国际机场接机的是台湾驻美代表萧美琴及美国在台协会(AIT)执行理事蓝莺（Ingrid Larson）。AIT主席罗森柏格（Laura Rosenberger）在社交平台X上表示，因为自己要出席妹妹的婚礼，因此无法亲自前来接机，但她将在赖清德返台过境旧金山的时候与其见面。台湾有国民党籍立委质疑赖清德过境美国的规格不如以往，疑似被美国“低调”处理。台湾外交部回应驳斥，国民党立委刻意扭曲令人遗憾。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 “当台湾安全，世界就安全，当台海和平，世界就和平” 赖清德在纽约出席侨宴时说：“当台湾安全，世界就安全，当台海和平，世界就和平。”他表示，台湾现在已经走在正确道路上，千万不要因为极权主义加大威胁的力量，就害怕、走回头路。他还感谢美方不惧压力，秉持安全、舒适、便利及尊严原则协助过境。他强调台湾安全、台海和平属于全球性议题，鼓励台湾分享民主理念、积极参加民主阵营。今年6月，赖清德在台湾参加活动时亦曾表示，有主权的和平才是真和平，让渡掉主权的是假和平，接受一个中国原则、九二共识就是让渡主权，2024年选举的关键是民主与专制的选择。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 在纽约受到台湾侨胞热烈欢迎 数百名台湾侨胞在赖清德下榻的饭店门前聚集欢迎。他们挥舞中华民国国旗、美国国旗及民主进步党党旗、高举欢迎标语，以扩音器高喊台湾加油、副总统加油等口号。赖清德向其挥手致意。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 反对者场外举牌抗议 据美国《世界日报》报道，赖清德13日在出席当地侨宴时，场外还有上百名中国侨民抗议，高举“世上只有一个中国”、“要和平，反台独”等标语，并喊“台独必亡”等口号。路透社拍摄的影像显示，现场还有民众开著一台挂著“赖清德台独龟孙滚蛋”招牌的车辆。据台湾媒体报道，为避免冲突，中国侨民被美国警方隔开在100公尺之外。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 1号象征“勇往直前” 赖清德在纽约停留期间还去观看了棒球比赛。图为他与美国在台协会执行理事蓝莺在球场的合影。赖清德身穿的球衣背后号码是1号。他也与身着11号球衣的台湾驻美代表萧美琴合影留念，引发外界对2024年台湾总统大选“赖萧配”的联想。台湾外交部还专门解释称，1号球衣象征“勇往直前”，11号则代表“脚踏实地”。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 巴拉圭新总统就职演说时两度提到台湾 15日，赖清德出席了巴拉圭新任总统贝尼亚的就职典礼。巴拉圭目前是台湾在南美洲唯一的邦交国。贝尼亚发表就职演说时两度提到台湾，并表示巴拉圭将以地缘政治眼光，来建立联盟及合作，寻求衡平协议，而台巴之间的友谊及合作正是例证之一。今年7月，贝尼亚仍在候任期间就已先期访问台湾，他强调，未来执政的5年内，巴拉圭都会跟台湾站在同一边。他也感谢台湾在经济上对巴拉圭的协助，并鼓励台湾企业赴巴拉圭投资。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 “我们不要当敌人，可以做朋友” 多年前曾自称“务实的台独工作者”的赖清德近日在接受彭博社采访时表示，他认为台湾已是一个主权独立的国家，以“中华民国”为正式名称，且“中华民国和中华人民共和国互不隶属”，因此台湾并无宣布独立的必要。此前他曾说，台湾的未来只有台湾人民才能决定。他还表示，希望世界知道他是一个“理性、稳健的领导人”。在被问对中国大陆国家主席习近平的观感，赖清德说：“我们不要当敌人，可以做朋友。我们乐见中国跟我们一样享有民主和自由。我们也愿意与中国合作推进和平与繁荣。”这一采访在8月15日播出，正值赖清德过境美国前往巴拉圭访问之际。有分析看法指出，赖清德在采访中修正自己的“台独”立场，会令华盛顿方面感到“舒心”。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 中国外交部发言人以“麻烦制造者”称呼赖清德 在中国外交部例行记者会上，面对记者提问中方会否在赖清德18日访美返台后，对台湾立即展开大规模军演，发言人汪文斌再以“麻烦制造者”称呼赖清德，并称此次赖清德在美从事政治活动，是“美台勾连以‘过境’为幌子安排”，违反“一中原则”。他表示，中方密切追踪事态发展，并将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。赖清德在巴拉圭回应表示，“中国不必把过境作为文攻武吓藉口”，并批评“不管疑赖论或疑美论”都是中国藉以“分化台美、创造错误认知”的政治宣传、意图影响台湾的选举。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 赖清德返台后再军演？ 浙江海事局8月11日发布航行警告，声称将于8月12日中午12时起至14日下午4时在宁波附近的东海四点相连的某个特定海域举行军事演习，禁止船只驶入。8月12日是赖清德过境美国纽约的动身之日。不过，台湾国防部发言人孙立方15日表示，台湾此次没有见到“相对大规模”的（解放军）演习或行动，但不代表台军将放松防卫或备战的决心。也有分析看法认为，中国军方可能再次比照今年4月的做法，在台湾总统蔡英文过境洛杉矶返回台湾之后，解放军在台湾周边海空域举行了为期三天的大规模军演。



葛來儀指出，對於台灣高階官員的過境，美方一向秉持「提供舒適、安全、便利和尊嚴」的一貫政策，本就無意傳遞任何政治訊息。賴清德不僅是台灣現任副總統，還是民進黨的總統候選人，美國不希望被視為干涉台灣選舉、偏愛任何特定的總統候選人，試圖做到公平對待所有候選人，這是賴清德此次訪美低調的主因。

葛來儀表示，美中關係近期的微弱進展雖非主因，但也是賴清德低調訪美的因素之一。氣球事件後，北京和華盛頓才剛開始重新接觸，美國為了穩定兩國關係付出了很大的努力，也正在「默默地為（雙方）可能在11月的亞太經合會（APEC）領袖峰會會面而努力」，因此她認為拜登政府也不想阻礙這一進展。

陳方隅則認為，美台之間只要有互動，中方都會不滿。假如美方「稍微對台灣好一點，或者有多一點什麼行程，他們（中國）就說（美國）搞台獨；如果沒有的話，就說（美國）不信任賴清德」，中國無論如何都有一套對應的宣傳說辭。

他指出，此次賴清德的低調是因為美國「不希望節外生枝」，而中國沒有可做文章之處，只好「去炒作 （美國）疑賴論」，「接下來可能會有滿多的資訊 、認知作戰，圍繞在這個主題上」。

宋文笛說，美方的態度亦考慮第三方國家的觀感。他解釋，美方希望呈現美國「已經在所有合理範圍內，盡量低調、盡量以不會升溫的方式在處理（賴清德過境），所以如果後面（台海局勢）還是升溫了，那麼大家就知道要怪的人不是美國，知道誰才是不合理的那一方」。

台湾正副总统的过境外交 往返巴拉圭途中「低调」过境 2023年8月，台湾副总统赖清德前往巴拉圭参与新任总统就任典礼，去程过境美国纽约，回程则短暂停留旧金山。赖清德身为民进党党主席，也是下届总统选举的热门候选人，他此行保持「低调」、未安排与美国国会议员见面，但仍引发中国官方强烈不满。中国外交部发表声明谴责赖清德「窜美」，称其「顽固坚持『台独』分裂立场，是彻头彻尾的『麻烦制造者』」。台湾外交部则回应称中国无权干涉民主国家正常交往，没有理由过度反应。

台湾正副总统的过境外交 过境美国 会晤麦卡锡 台湾总统蔡英文2023年3月底至4月初访问拉美邦交国，途中顺道停留美国纽约和洛杉矶，并且与美国众议院议长麦卡锡在洛杉矶见面，这也是几十年来在美国领土会见台湾领导人的最高层级美国政治人物。当时中国外交部对此批评道：「针对美台勾连的严重错误行径，中方将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。」据华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）统计，虽然台湾总统自1994年就有过境美国纪录，但在蔡英文任内，停留美国的时间明显更长，且她每次访问都会过夜，参与的活动也更丰富。

台湾正副总统的过境外交 路途遥远 必然经停 蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。

台湾正副总统的过境外交 三角关系风向标 台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。

台湾正副总统的过境外交 足迹遍布全美 独缺首都 自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。

台湾正副总统的过境外交 美国专门修法 台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。

台湾正副总统的过境外交 私人行程 官方礼遇 李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。

台湾正副总统的过境外交 “麻烦制造者”不受欢迎 陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。

台湾正副总统的过境外交 马英九外交休兵 马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。



中方後續反應？

上月傳出賴清德將過境美國的消息時，中國駐美大使謝鋒曾稱應制止「台獨」人士的冒進行為，並表示「現在首要任務，就是阻止賴清德訪問美國，這像是一頭朝我們衝來的灰犀牛」。

葛來儀表示，中國實際上無從阻止台灣高階官員過境美國，因此中方這樣的反應不僅「太誇張（dramatic）」，還讓自己陷入更加困難的處境。她說：「我認為中國一旦把『必須阻止某些事情』說出口，卻無法阻止它⋯⋯那麼也許他們把自己置於必須做出更強烈反應的境地。」

儘管如此，葛來儀也透露，據她了解中國這次應該不會有過大反應。她告訴DW：「我從中國官員那裡聽到，他們認為紐約的過境處理得宜，美國對此次過境的應對也很好。因此，至少跟我交談過的人表示，中國不太可能做出非常強烈的反應。」

賴清德啟程之際，中國宣布於12日至14日在東海舉行3天軍演；他回程之際，中國海事局宣布，18日至22日將於南海部分海域進行射擊演習。儘管北京並未明言這些軍事活動與賴清德過境美國有關，但仍引發諸多輿論揣測。

宋文笛預期，賴清德返台後「肯定會（再）有」軍演，但幅度應會小於去年8月時任美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台、今年4月中國解放軍東部戰區舉行「聯合利劍」環台演習時的規格。

中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想

宋文笛表示，中方最終若真的僅給予「相對低調」的反應，顯示北京「也在努力去修復它在外交層次上的訊息」——如果其他政府的行為，不論是「大肆挑釁」（major provocation）、或是僅讓北京感到「相對輕度不適」（minor arrangement），都同樣會激起北京的強烈反應的話，那麼其他政府就沒有誘因「去把北京的需求放到考量中」。

但他也補充道，這樣的訊息修正與近來中美溝通的復甦無關，而是中國考量第三方國家的結果。他解釋， 比起「你退一步我退一步」的和善、良性互動，中國近期對美國「回到強硬叫板、累積籌碼的心態」，因此他不認為北京會因美國此次的低調，就軟化態度。

美日韓將舉辦首次三邊固定化安全會談，宋文笛認為，此時北京若表現強硬，將給這些周邊國家更強的動力及理由，進行「安全上的綁定協作機制」，這不符合北京的外交利益，因此中國確實有可能因日韓、澳洲、東南亞等外部因素，而願意放軟身段。

除軍演之外，宋文笛預期，中國也可能對台灣進行「精準如外科手術般」、條件式的經濟制裁，比如暫停台灣農產等商品的進口、或在海關方面進行刁難。宋文笛指出，這樣的打擊既可以傳遞相對明確的外交訊息，又可以佯稱自身「不是政治考量，只是技術考量」，且只要說「技術原因可以解決」，那麼中方都可以在不失面子的情況下，隨時決定要終止或續行這個經濟制裁。

陳方隅則表示，不論中方最後的反應如何，更多是出於國內政治需求。他說，北京「必須要回應國內的那些好戰分子們想像，所以它必須要演給那些國內的人看」，但此舉對台灣方面的影響有限，「對美國來說其實也是見怪不怪」。

專訪台灣外長吳釗燮：相信民主國家都反對北京挑釁

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。