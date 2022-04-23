質疑中索安全協議透明度 美官員：僅少數人看過最終版

（德國之聲中文網）上週代表美國出訪索羅門群島的美國官員週二（4月26日）表示，目前「只有非常少數的人」有看過索羅門群島與中國簽署安全協議的最終內容，質疑協議透明度不足。

美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿克里登布林克（Daniel Kritenbrink）在國會被問及，美方代表團上週出訪索國，在與該國總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）會談時，是否要求查看中索協議內容。克里登布林克說：「我認為很明顯，只有一個非常小的圈子當中，有少數人看過這份協議。」

他說，令人擔憂的是，索加瓦雷曾公開表示，他「只有在中國允許的情況下才會分享細節」。克里登布林克批評該協議完全缺乏透明度，並說其他太平洋國家以及「索羅門群島內部的朋友」也同樣擔心這項協議是在閉門造車。

他問道：「該協議背後的動機究竟是什麼？中國的目標到底是什麼？我認為他們完全不清楚，因為這項協議沒有經過仔細審查，也沒有經過任何其他人的協商或批准程序。」

美方代表團上週五（4月22日）抵達索羅門群島，與該國總理索加瓦雷進行會談。在代表團出訪的前三天，中國政府先行宣布已與索羅門群島簽署了安全協議。

這項協議引發了美國和澳大利亞的擔憂。根據一份上個月在社交媒體上流傳的協議草案，內容顯示索羅門群島可能允許中國在該國部署海軍設施。由於索羅門群島距離澳大利亞不到2000公里，相關消息也引發澳大利亞的強烈反彈。

本月稍早，澳大利亞與美國嘗試透過大量的外交遊說來說服索羅門群島暫緩與中國簽署安全協議。美澳是索羅門群島的長期盟友，兩國擔心中國會藉由該協議擴大其在太平洋地區的軍事影響力。

該國反對黨「索羅門群島民主黨」要求政府公開該協議，並認為應以索羅門群島與澳大利亞的安全協定為範例。索國與澳大利亞的安全協定，在簽署之前已在索國網絡公布數年。

在中索協議草案引發國際社會的廣泛擔憂後，索羅門群島的總理索加瓦雷多次表示，該協議與該國國內安全問題有關，不會涉及中國在索羅門群島建設軍事基地。

對此，美國國務卿布林肯對該協議表示「擔憂」的同時，26日時也向美國參議院外交關係委員會說：「索加瓦雷已經公開和私下誓言，索羅門群島不會有中國的軍事基地，中國勢力不會長期存在該國。在未來幾周和幾個月裡，我們將非常、非常密切地關注這個問題。」

此前美國已表示，若中國在索羅門群島建立軍事基地，美國將做出相應回應。當被問到中國此舉可能帶來的後果時，負責東亞和太平洋事務的助理國務卿克裡登布林克拒絕做出詳細說明。

他說：「我們確實知道，中國正在尋求建立一個更強大的海外後勤和基地基礎設施，這將使中國解放軍能夠在更遠的地方投射和維持其軍事力量。美國將密切監測相關情況。」

（法新社、路透社）

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