《財新》社論與年終特稿遭下架 社長微博疑遭清空

（德國之聲中文網）中國著名財經媒體《財新週刊》在12月25日出版一篇標題為《重溫實事求是路線》的社論，內容被指疑似批評中國國家主席習近平，遭到中國官方下架。《財新》其後於12月31日發布年終特稿《2023終有一別》，又疑似因為大篇幅紀念當年過世的中國前總理李克強，而慘遭官方再度下架。

目前，《財新》創辦人兼社長胡舒立的個人微博帳號已遭「清空」，原有的3萬多條狀態都已不可見。外界更有消息傳出，她已遭到中國國安人員約談。

《財新》在聖誕節當日、也是中國前領導人毛澤東12月26日的130歲誕辰前夕，在社論內稱，文革期間國民經濟瀕臨崩潰，官方卻仍堅稱「 形勢大好」 ，且「 越來越好」 ，實則「民生雕敝、貧窮落後」。因此，唯有靠實事求是，中國才能跳出「絕對貧困 陷阱」。這被認為與中國國家主席習近平和中共中央近期主張的「調性不合」。

內文還指出，當前中國民營經濟成長乏力，社會預期轉弱，財政金融風險顯露，社會保障問題日益嚴峻等問題，「不僅事關國計，也波及民生。直面真問題，方能解決真問題。」

社論中也引用中國前領導人鄧小平提出的「改革開放」方針，強調「改革永遠在路上，實事求是便是指路明燈」，以及「只有繼續堅持實事求是，才能進一步解放思想」。該社論提到，「全面深化改革開放才是光明大道，為此，務必謙虛謹慎、 戒驕戒躁」，大篇幅針對中國當前的政治及經濟政策發表評論，出版後引發輿論熱議後遭下架。

經DW查詢，目前《財新》的網站已經無法搜尋到該篇文章，而只會顯示「頁面不存在或已刪除」。而財新的微博、微信公眾號等社媒平台也已撤下相關的內容。不過，一些海外網站仍保存了此篇文章。

在該社論被撤稿之前，去年12月已有多名中國財經名嘴被在微博上被「禁言」、微博也要求這些人不要發表「唱衰」中國經濟的言論。而在去年12月11日至12日召開的中共中央經濟工作會議上，中國官方更是明確提出，將加強經濟宣傳和輿論引導，「唱響中國經濟光明論」，都被認為是抓緊言論管控的措施。

《財新》曾在中國前總理李克強於10月底逝世後，於11月6日發表社論《改革亟須新突破》，提及持續改革的重要性。文中引用李克強曾說的「長江黃河不會倒流」，闡述改革猶如接力賽，需一棒一棒往下傳。

年終特稿亦遭下架

在社論遭到下架之後，財新還在2023年12月31日發出「2023終有一別」的「年終特稿」，盤點2023年全年離世的中外各界知名人物，包含美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、知名港星李玟、周海媚等人也都在其中。

該稿件將2023年過世的李克強，照片排在當年過世的中外名人第一位，篇幅也依照慣例，刊登的較其他中外名人為大。但該文在刊出後不久就遭到刪除，財新傳媒社長胡舒立的微博更是遭到「清空」，完全看不到任何過去的發文。

在兩篇文章連續被下架後，X（原推特）等社交媒體上出現，胡舒立遭到中國相關國安機構「約談」的消息。包含旅美的時政評論員鄧聿文、吳祚來等人都提及此消息，並認為應該是與12月25日的社論《重溫實事求是路線》有關。

至截稿為止，中國官方尚未對外公布相關訊息 ，DW無法獨立核實胡舒立是否遭到中國國安人員約談，也無法獨立核實她是否曾有與中國的國安人員有過外傳的這些談話內容。

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